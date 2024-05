El polémico discurso machista de Ibrahimovic: "Mi mujer lava y cocina"

Zlatan Ibrahimovic nunca deja a nadie indiferente. El sueco habló en 'ABTalks' sobre algunas anécdotas de su carrera. "Sigo siendo el mejor, podría haber continuado, pero decidí parar. Quería poder hacer cosas con mis hijos, si hubiera seguido no habría podido hacer”, dijo.

Ibra aseguró que los consejos de su mujer, Helena Seger, fueron clave. “Lo acepté, llegué a un punto en el que dije: ‘está bien, déjalo ir y empieza un nuevo capítulo en tu vida’. Mi mujer siempre me dice ‘recuerda quién te cuidó antes de que te ocuparas de la familia’. Ella dejó su carrera por mí. Él me acompañó en todo lo que hice, me dio todo y lo dejó todo por mí”, aseguró.

Posteriormente, Ibrahimovic quiso dar más detalles. “Ella asume más responsabilidad en algunas cosas, y en otros asumo más responsabilidad. La gente puede pensar que somos una familia que vive una vida lujosa, pero ella lava y cocina. La única ayuda que tenemos es una limpiadora. Llevo a los niños a la escuela, los recojo del entrenamiento, como en una familia normal. Así elegimos. En toda la escuela sólo mis hijos iban en bicicleta. Las otras familias tenían niñeras que acompañaban y recogían a los niños, o un conductor. Eso no es lo que somos”, alegó Ibrahimovic.

Estas últimas declaraciones no gustaron y muchos aficionados le criticaron en las redes sociales.

"Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol", aseguró el gigante sueco. Ganó cuatro campeonatos de liga en Francia con el PSG y cuatro Scudetto en sus etapas en Inter y Milan, otro campeonato de liga en su corta pero intensa etapa en el Barça y dos Eredivisie en sus inicios con el Ajax.