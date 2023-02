El polémico mensaje de Juan Manuel de Prada sobre Djokovic, el Covid y su superioridad sobre Nadal

Novak Djokovic terminó con victoria el Open de Australia e igualó en Grand Slams al español Rafa Nadal. Tras no poder competir por no vacunarse el año pasado, el tenista serbio fue mejor, y con diferencia, que todos sus rivales. Jugó muy concentrado, superó las dolencias que tenía y no dio opción a ninguno de los contrarios. Si alguna vez se le vio con dudas fue cuando los problemas físicos parecía que le iban a impedir continuar. Pero también pudo con ellos.

Desde España se mira Djokovic con admiración por su calidad y su carácter competitivo, pero, ahora sin Roger Federer, como el rival directo de Rafa Nadal en busca de ser el mejor tenista de la historia, también se le teme. Djokovic parece más fuerte físicamente, mientras que el tenista balear hace tiempo que tiene que pelear contra sí mismo, contra las lesiones que tanto le están mermando físicamente y también mentalmente. Cada vez es más complicado para él tomarse tiempo para recuperarse y volver a competir con la ambición de toda la vida. Pero lo va a intentar. “Está difícil que Rafa supere a Nole porque Djokovic está más fresco que él”, aseguraba Toni Nadal el tío de Rafa en una entrevista. Toni confía en que su sobino pueda tener “sus opciones en Roland Garros y después de Francia, ya veremos”, decía. “Al final es una lucha complicada contra un gran campeón como es Djokovic”, continuaba el que fuera el gran entrenador de Rafa.

Las palabras de Juan Manuel de Prada contra Rafa Nadal

Pero no todo en España son fans de Rafa Nadal. El escritor Juan Manuel de Prada ya escribió en un columna contra el español y ahora lo ha vuelto a hacer en un polémico texto en el que defiende que su negativa a vacunarse contra el Covid ha sido clave para el buen momento de Djokovic. “No-vac no-covid” escribe y asegura que es un tenista más laureado que Rafa Nadal porque el español no ha ganado ningún torneo de maestros. Para él la victoria tan contundente de Djokovic en Australia representa a todos los que sufrieron hostigamiento y persecución por la “chusma mediática y médica” decidieron, escribe “arrostrar una vida de perros sarnosos a cambio de mantener nuestros cuerpos(...) alejados de las terapias génicas experimentales”.

Ahora mismo, Djokovic manda en el ránking de la ATP, con Carlos Alcaraz y el griego Stefanos Tsitsipas detrás de él. Tras la tempestad del primer Grand Slam de la temporada, Australia, llega la calma, y eso se nota en la lista mundial que mantiene intacto no solo el podio, sino el top10 con el noruego Casper Rud, cuarto; Andrey Rublev, quinto; el español Rafael Nadal, sexto; el canadiense Felix Auger-Aliassime, séptimo; el estadounidense Taylor Fritz, octavo; el danés Holger Rune, noveno; y el polaco Hubert Hurkacz, décimo.

Además de Alcaraz y Nadal, el resto de españoles en el top100 son: Pablo Carreño (15), Roberto Bautista (24), Alejandro Davidovich (32), Albert Ramos (54), Jaume Munar (65), Pedro Martínez (72), Bernabé Zapata (76) y Roberto Carballés (77).