Novak Djokovic llegó a Melbourne, después de proclamarse campeón en el torneo de Adelaida, tocado en la pierna izquierda. Las molestias en los isquiotibiales se convirtieron en la gran polémica del Grand Slam durante la primera semana del torneo. El aparatoso vendaje que lució el serbio y la posterior confesión de Goran Ivanisevic, su técnico, sobre la posibilidad real de haberse retirado ante Dimitrov en tercera ronda ayudaron a despejar algunas dudas. Antes Nole ya había estallado: “Los que duden sobre mi lesión, que sigan haciéndolo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenistas, ya saben a quién me refiero, tienen problemas físicos, ellos son las víctimas. El caso es que yo soy siempre el que finge. No tengo necesidad de demostrar nada a nadie, pero dispongo de pruebas médicas, de ahora y de hace dos años. Cuento con resonancias y ecografías muy claras. No sé si lo mostraré en el documental que están preparando sobre mí, depende de cómo me sienta, pero no me importa nada lo que la gente opine”.

En la segunda semana el panorama cambió. Ante el australiano Álex de Miñaur la mejoría empezó a evidenciarse. Y se confirmó ante Rublev, Tommy Paul y en la final ante Tsitsipas. “En torno a mí hay una narrativa radicalmente distinta a la de otros tenistas, pero eso no hace más que darme fuerzas, me motiva aún más para intentar ser el mejor de la historia, así que no puedo más que agradecerlo. Van a seguir cayendo muchas máscaras que se han creado en los últimos dos años en el circuito con situaciones que se han dado durante la pandemia. Me interesa mucho ver lo que depara el futuro, no sólo a nivel deportivo”, soltó el serbio en Melbourne.

Después de levantar el título, Djokovic anunció que tenía intención de hacer públicos los informes médicos que confirmaban unos problemas que surgieron a partir de la semifinal en Adelaida ante Medvedev. Pues resulta que el serbio no va a tener necesidad de hacerlos públicos porque lo ha hecho Craig Tiley, el director del Open de Australia. Tiley ha asegurado en el programa “Sen Sportday” que Djokovic fue campeón en Australia con un desgarro de tres centímetros en los isquios de la pierna izquierda. “Se ha especulado mucho sobre si esto era cierto o no... Es difícil creer que alguien pueda hacer lo que hace con este tipo de lesiones, pero él es extraordinario. Muchos de los problemas que rodean a Novak es que tiene mala reputación. Al fin y al cabo, no creo que nadie pueda cuestionar su capacidad atlética. Tenía un desgarro de tres centímetros en el muslo. Vi los escáneres y los médicos no mienten”, reveló Tiley.