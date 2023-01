La tajante respuesta de Toni Nadal a Djokovic por su mensaje contra Rafa Nadal

Djokovic está a un partido en el Open de Australia de sumar su Grand Slam número 22 y empatar con Rafa Nadal en el liderato de jugadores con más Grand Slam de la historia. De ahí la importancia de su final con Tsitsipas.

En Australia, Djokovic ha dejado de todo: desde partidos y golpes memorables, hasta quejas y constantes gestos de dolor por las lesiones. Muchos aficionados piensan que no es posible estar tan lesionado y, sin embargo, desplegar un tenis tan fantástico como hace el serbio. Algo falla y por eso, el rumor constante es que Novak exagera sus dolores, bien por motivos tácticos, bien por un poco de victimismo. Esas dudas hicieron que el serbio estallara después de una victoria. “No tengo necesidad de demostrar nada a nadie, pero dispongo de pruebas médicas, de ahora y de hace dos años. Cuento con resonancias y ecografías muy claras. No sé si lo mostraré en el documental que están preparando sobre mí, depende de cómo me sienta, pero no me importa nada lo que la gente opine”, aseguró. Consideró que se le trata distinto a otros: “En torno a mí hay una narrativa radicalmente distinta a la de otros tenistas, pero eso no hace más que darme fuerzas, me motiva aún más para intentar ser el mejor de la historia, así que no puedo más que agradecerlo”, continuaba. “Van a seguir cayendo muchas máscaras que se han creado en los últimos dos años en el circuito con situaciones que se han dado durante la pandemia. Me interesa mucho ver lo que depara el futuro, no solo a nivel deportivo”, decía.

Pero es que además, mandaba un mensaje sibilino a Nadal. ““Los que duden, que sigan haciéndolo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenista, ya sabes a quién me refiere, tienen problemas físicos, ellos son las víctimas. El caso es que yo soy siempre el que finge”, aseguraba, como quien no quiere la cosa.

Rafa no ha dicho nada, pero su tío Toni Nadal, sí, desde su artículo de El País. “Yo soy de naturaleza muy poco susceptible, pero entiendo que ese “otros” hace referencia a Rafael, el “otro” único tenista lesionado entre los aspirantes al título”, escribía. Toni es de los que duda porque él ha visto como su sobrino y otros tenistas cuando están lesionados, han tenido problemas en los partidos, es decir, la lesión ha tenido consecuencias en su juego, porque les hace jugar peor o no pueden terminar los partidos. Con Djokovic, “en otras ocasiones ha ocurrido que, después de verlo sufrir por problemas físicos de distinta índole, al final ha logrado no solo jugar de manera excelente sino también alzarse con el triunfo final”, escribe el tío de Nadal, que está siendo protagonista en las redes también por la defensa que ha hecho de la educación en una entrevista con Ayuso llamando maleducada a Elisa, a la joven que habló en la Facultad de Ciencias de la Información.