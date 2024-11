La predicción del compañero de Bagnaia: "El resultado de 2025 ya está escrito"

El Mundial de MotoGP 2024 ya es historia. Ahora, ya se empieza a hablar del campeonato de 2025, con la atención centrada en dos de los grandes nombres: Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Ambos se unirán en el equipo oficial de Ducati para esa temporada, lo que ha aumentado aún más el interés por este duelo. Además, la Ducati GP25, la moto más moderna de la marca, será la máquina que llevarán ambos, junto con Fabio Di Giannantonio, quien también montará este modelo de la escudería de Borgo Panigale.

Luca Marini, piloto de Repsol Honda, también ha dejado su pronóstico sobre lo que se viene en 2025. En una reciente entrevista con *La Gazzetta dello Sport*, Marini fue claro al afirmar que "hay mucho interés en que Marc Márquez siga ganando", lo que da a entender que ya se habría decidido quién será el campeón de ese año. Marini, quien forma parte de la Academia VR46 y está muy vinculado al motociclismo italiano, no dudó en decir que el resultado parece estar ya sellado, refiriéndose a la posible victoria de Márquez. Sin embargo, Marini no cierra la puerta a una posible sorpresa. Si Bagnaia consiguiera vencer a Márquez, el italiano lo consideraría un hito en la historia del motociclismo. Según Marini, una victoria de Bagnaia sobre Márquez sería la oportunidad que el piloto de Ducati necesita para consolidarse como uno de los grandes de todos los tiempos, pues, a pesar de sus dos títulos mundiales, aún no se le ha reconocido completamente el mérito que, en su opinión, merece.

Con este panorama de grandes expectativas en torno a Bagnaia y Márquez, junto con los retos de Marini y Honda, el Mundial de MotoGP 2025 promete ser una temporada cargada de tensión y emoción. Las declaraciones de Marini reflejan perfectamente el clima de incertidumbre y la feroz competencia que dominarán el paddock en los próximos meses.

En cuanto a su propio presente, Marini está llevando a cabo pruebas privadas con Repsol Honda en el circuito de Jerez. Honda, que atraviesa una etapa de resultados menos destacables, se beneficia de las concesiones que les permiten realizar más test para mejorar su rendimiento. Marini, siendo consciente de la situación, admitió que tomará tiempo para que Honda se acerque a los más rápidos de la parrilla, anticipando que no será hasta mitad de temporada cuando la escudería japonesa pueda dar un paso adelante significativo.