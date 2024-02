Le prohíben pasar con la bandera al estadio y dice que sólo le había pasado con el Barcelona

El pasado fin de semana, el Albacete y el Cartagena se enfrentaron en un partido de fútbol en el estadio Carlos Belmonte, que se vio ensombrecido por un incidente con las banderas de los seguidores visitantes. Los guardias de seguridad confiscaron las banderas de la provincia marítima de Cartagena que llevaban los seguidores del Cartagena, a pesar de que estas banderas son totalmente legales y forman parte del escudo del FC Cartagena.

LaLiga tiene un listado con el que prohibe la exhibición de símbolos prohibidos por la Ley 19/2007, elaborada por la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta ley prohíbe la entrada a los estadios de fútbol en España con banderas no autorizadas, que incluyen ciertos símbolos y combinaciones de números y letras.

No obstante, la bandera de la provincia marítima de Cartagena no está en la lista de símbolos prohibidos. Esta bandera, muy valorada por los seguidores del Cartagena, no ofende a nadie y su exhibición en un partido de fútbol no debería causar ningún problema.

A pesar de las explicaciones de los seguidores, los guardias de seguridad insistieron en que solo se permitían las banderas oficiales. "Señores del @AlbaceteBPSAD díganle a su director d seguridad (empleado del club), q las banderas q ha prohibido exhibir en su estadio forman parte del escudo del club, son una bandera legal y es la equipación con la q hoy ha jugado el @FCCartagena_efs en su estadio. Un saludo", aseguraba en X el aficionado que vivió el problema."La bandera d la provincia marítima d Cartagena, totalmente legal, no puedo accederla al Carlos Belmonte d Albacete. Empieza bien el día. Hasta hoy, el único sitio donde había tenído problemas para entrar con esa bandera, fue en Miniestadi del Barcelona", había escrito en el momento del partido.

Este incidente no logró ensombrecer el ambiente de camaradería que se vivió durante el partido, donde las aficiones de ambos equipos convivieron en armonía y respeto, algo que no es común en el mundo del fútbol.