Bublik, el tenista que odia el tenis, hace historia: primer jugador que gana un torneo perdiendo el primer set en todos los partidos

Alexander Bublik, kazajo de 26 años, número 27 del mundo (mañana, 5 de febrero, será el 23 cuando se actualice la clasificación, lo que será el puesto más alto de su carrera), conquistó en Montpellier el cuarto título de su carrera. Ya había ganado también la misma cita francesa en 2022. En 2023, conquistó Halle, en hierba, el único ATP 500; y Amberes, en pista dura. Pero esta vez lo logró como nadie lo había hecho antes en la historia de ningún torneo: se proclamó campeón tras perder el primer set de todos sus partidos. En la final, remontó al croata Coric: 5-7, 6-2 y 6-3.

En semifinales fue el canadiense Félix Auger-Aliassime el que no pudo llevarse el triunfo tras comenzar ganando (4-6, 6-4 y 6-4). En cuartos, Shevchenko, compatriota de Bublik (4-6, 6-3 y 6-4). En octavos, Shapovalov (1-6, 7-6 [14/12] y 6-3), y la primera ronda no la tuvo que disputar por ranking. El camino del kazajo pudo acabar rápido, ya que Shapovalov tuvo hasta tres pelotas de partido que desperdició. Podía haber sido un torneo de Bublik sin ganar un set y al final se ha convertido en uno que ha conquistando remontando todos los encuentros.

Las polémicas de Bublik

Bublik es uno de esos tenistas que no deja indiferente. Gran sacador, un peligro para los jugadores más importantes siempre que se enfrenta a ellos, muchas veces es noticia por algunas de sus declaraciones o actuaciones. Lo fue en 2020, cuando confesó en L'Equipe. “Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero, si no pararía de inmediato”. Después, en una entrevista en “Clay”, se explicó más en profundidad: “Nunca tuve la opción de ser tenista o no. Mi padre me dijo que jugase y mi madre lo apoyó. Tenía dos años, probablemente, no lo recuerdo. Nunca se me planteó la pregunta de si quería o no. En mi familia fue así". Es más, acaba de ser padre y ha asegurado que no quiere que su hijo sea tenista, aunque le dará libertad para que sea lo que más le guste.

Otras de la excentricidades de Bublik han sido, por ejemplo, hacer de forma reiterada el saque por abajo, romper raquetas (en una ocasión, hasta tres en 27 segundos) o finalizar un punto que tenía ganado con el mango de la raqueta en lugar de con las cuerdas.