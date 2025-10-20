La promesa de Fernando Alonso y Aston Martin para la próxima temporada

Fernando Alonso volvió a demostrar su capacidad para maximizar resultados incluso cuando el coche no acompaña. El piloto asturiano logró terminar décimo en el Gran Premio de Estados Unidos, sumando un punto importante para Aston Martin en un fin de semana en el que el monoplaza británico volvió a evidenciar sus limitaciones.

La carrera comenzó con dificultades para Alonso, que perdió dos posiciones en las primeras vueltas tras una salida complicada. Sin embargo, la suerte se alió brevemente con él: el incidente entre Carlos Sainz y Antonelli le permitió recuperar terreno y mantenerse en la zona de puntos. A partir de ahí, el bicampeón español se centró en defender su posición frente a Liam Lawson, quien le presionó durante buena parte de la carrera.

Durante 24 vueltas, Alonso tuvo que cuidar sus neumáticos blandos al máximo, gestionando el desgaste sin perder ritmo. Su experiencia fue clave para mantener la décima posición hasta la bandera a cuadros, en una actuación que, aunque discreta en lo visual, resultó estratégica para el equipo.

Tras la carrera, el asturiano reconoció la falta de competitividad del monoplaza: “No teníamos ritmo, fuimos lentos todo el tiempo. Salimos décimos y acabamos décimos. No había mucho más que hacer”, afirmó con sinceridad. Aun así, valoró positivamente el esfuerzo colectivo: “Solo teníamos a Alpine por detrás, así que con el noveno coche hemos sumado un punto. Es poco, pero seguimos en la lucha.”

El veterano piloto también aprovechó para mirar al futuro, especialmente hacia 2026, cuando entrará en vigor el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1. Alonso advirtió que esa temporada marcará un punto de inflexión en el campeonato: “Habrá muchas incógnitas con los nuevos motores, las cajas de cambios y toda la parte técnica. Será un reto enorme, pero también una oportunidad si damos con la tecla correcta desde el principio.”

Aunque la cita en Austin no dejó grandes momentos de brillo, Alonso volvió a demostrar que sigue siendo uno de los pilotos más consistentes de la parrilla. Con 43 años y más de dos décadas en la élite, su competitividad y compromiso con el equipo permanecen intactos.