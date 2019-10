Puyol también critica a Piqué

Carles Puyol es uno de los embajadores de la Danone Nations Cup, la competición infantil más grande del mundo que estos días se está celebrando en Salou y Barcelona. En un acto previo a la final del torneo que se disputará esta tarde en el estadio del Espanyol, el ex capitán del Barcelona repasó varios temas de actualidad y entre ellos, analizó el dardo que Piqué mando a la directiva del club azulgrana. "Hay que respetarle, él dice lo que piensa, va directo. Le conocemos todos. A mí me gusta hablar lo mismo que Messi, así que habría actuado más como él", apuntó Puyol.

También hubo tiempo para hablar de uno de los temas más polémicos de la semana: la destitución de Victor Valdes. "Víctor como entrenador todavía no tiene mucha experiencia. La temporada pasada lo hizo muy bien. En el mundo del fútbol tiene mucho conocimientos para enseñar a los niños. No conozco los motivos de su salida y no estoy dentro del club, pero estoy seguro de que será un gran entrenador y formará grandes futbolistas. El fútbol base no es fácil, te tienes que centrar en la formación de los jugadores y no tanto en los resultados".

Sobre su decisión de rechazar la oferta del Barça para ser director deportivo, Puyol se mostró satisfecho. "Estaba muy claro en el comunicado, no se puede interpretar más allá de lo que dije. Estoy en un momento vital, estoy desarrollando proyectos, ahora saldrá uno muy relacionado con la DNC; un programa online de fútbol y valores diseñado para padres y madres que quieran pasar tiempo con sus hijos jugando al fútbol. Creo en la educación a través del deporte, con valores más allá del fútbol", señaló.