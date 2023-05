La reacción de Cala tras los insultos racistas a Vinicius: "El tiempo pone a cada payaso en su sitio"

Cala fue acusado por Diakhaby de insultarle en la última jornada del campeonato, tras el estudio de las grabaciones y el peritaje de la lectura de labios del primero. "Nosotros lo que hemos encargado son todas las grabaciones que pueda haber, la limpieza del sonido para ver qué se puede llegar a oÍr y un peritaje de lectura de labios porque en el momento de la jugada, cuando Cala se da la vuelta, algo dice”, explicó Javier Tebas en un asunto que finalmente quedó en nada. El jugador no olvida lo que sucedió en 2021, cuando Diakhaby le acusó de racista en un Cádiz - Valencia. El del Valencia incluso se retiró del campo, aunque luego volvió y el defensa aseguró que Cala le dijo "negro de mierda". "Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio", afirmó en su cuenta de Twitter.

“Vino el delegado del Valencia y le propuse meterme con él en el vestuario a solas, con el árbitro, para hablar. Se hubiese arreglado. Pero era tal el espectáculo, te habías metido en el vestuario y te quitaban los puntos, que ya no daban un paso atrás. Él dijo haber escuchado una cosa que se ha demostrado por todas partes que no era verdad. Una farsa tan bien montada que todos participaron, entre ellos el presidente del Valencia, para tapar el desastre de gestión que estaba teniendo. De lo que me he enterado es de que le hicieron salir en el vídeo, él no quería. Y tuvo que aparecer con el presidente. Estaba todo orquestado, él era un monigote del Valencia, que ni estaba dolido ni le importaba nada. Se ha metido en un personaje del que ya no puede salir. El árbitro me confesó que ya le conocía, porque tenía esa actitud en muchos partidos”, concluyó, asegurando que el árbitro le felicitó de no haber entrado al trapo cuando posteriormente se han cruzado", afirmó Cala en su día.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol comunicó el archivo del expediente al jugador del Cádiz Juan Cala por el no probado insulto racista del que le acusó el jugador francés. El instructor del expediente que se abrió a Cala propuso a finales del pasado abril al Comité de Competición de la RFEF el sobreseimiento del caso al no quedar acreditados los hechos y recogió que ninguno de los numerosos archivos audiovisuales obrantes servían para discernir un presunto insulto racista.