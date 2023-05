El Real Madrid piensa en el fichaje de este excelente delantero del Liverpool

El Real Madrid ganó al Sevilla con dos goles de Rodrygo, que jugó de delantero centro por la baja de Benzema y no lo pudo hacer mejor. Karim Benzema ha estado irregular esta temporada y no ha sido decisivo cuando importaba, sin embargo, el curso que viene partirá como nueve titular. Aunque luego pueden pasar muchas cosas. Ancelotti confía en Rodrygo, pero aún le ve en la banda. "Rodrygo lo ha hecho bien como delantero centro contra el Sevilla y además puede jugar ahí", decía el entrenador italiano. "Tiene distintas características. Si regateas por el centro hay más posibilidades de marcar que si regateas por fuera. Con su calidad es más fácil que busque oportunidades en esta zona. No tiene físico para los duelos aéreos, pero tiene una calidad importante”, continuaba.

Pero si Rodrygo no es, en principio, el relevo de Benzema en la punta, el club y el entrenador sí que quieren un futbolista que puede sustituir con garantías al francés, que ya tiene 35 años. Mariano no ha logrado hacer ese papel y es el adiós más seguro del club este verano. Se le acaba contrato y el Real Madrid no ha hecho ningún movimiento para renovarle. Se quiso que se marchara antes, pero el delantero priorizó otras cosas antes que lo deportivo. Ahora puede volver a sentirse futbolista.

El delantero que busca el equipo blanco tiene que tener calidad contrastada, que no le pese la camiseta y que sepa aguantar su oportunidad sin quejas. Álvaro Rodríguez, el canterano que jugó algunos minutos en Sevilla va a estar en el primer equipo, pero se busca otra opción y están sonando nombres muy potentes.

El primero que salió a los medios fue Joselu , el delantero del Espanyol, uno de los máximos goleadores de LaLiga este año y que ahora pelea por no descender a segunda. Jugó en la cantera y conoce la casa. Además lleva el gol en los genes.

, el delantero del Espanyol, uno de los máximos goleadores de LaLiga este año y que ahora pelea por no descender a segunda. Jugó en la cantera y conoce la casa. Además lleva el gol en los genes. Otro que está sonando es Kane , el futbolista inglés, que quiere dejar el Tottenham y que a sus 29 años busca títulos para confirmar el gran delantero que es. Le falta dar ese paso a un grande, ser decisivo en los días en los que todo el mundo está pendiente del fútbol. El Madrid ni lo quiere ni lo deja de querer. Tiene 29 años y debería adaptarse a un nuevo rol.

, el futbolista inglés, que quiere dejar el Tottenham y que a sus 29 años busca títulos para confirmar el gran delantero que es. Le falta dar ese paso a un grande, ser decisivo en los días en los que todo el mundo está pendiente del fútbol. El Madrid ni lo quiere ni lo deja de querer. Tiene 29 años y debería adaptarse a un nuevo rol. Fabrizio Romano ha soltado otro nombre importante: Firmino, delantero del Liverpool y que queda libre. Otro nueve excelente, que juega muy bien y que sabe lo que es ser suplente. Según el periodista experto en fichajes, "Roberto Firmino es uno de los nombres considerados por el Real Madrid. No hay negociaciones por el momento, solo discusiones internas sobre él", asegura. Y añade: Es una de las 4/5 opciones como nuevo delantero; diferentes tipos de jugadores en la lista".

El plan del Real Madrid es reforzar el equipo este año en la delantero, pero hay un ojo puesto en lo que pueda suceder con Mbappé el verano de 2024. Parece que no va a activar la cláusula de continuidad en el PSG y quedaría libre el próximo verano. El Real Madrid espera, no se va a mover. Todo lo tiene que hacer el delantero francés.