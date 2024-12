El recital de paradas de De Gea contra la Juventus, clave para que su equipo salvara un punto en Turín

David de Gea está viviendo una segunda juventud en Florencia. El guardameta español ha vuelto a recuperar la ilusión por el fútbol, después de haber estado más de un año alejado de los terrenos de juego. El pasado verano decidió fichar por la Fiorentina para probar suerte por primera vez en la Serie A, y no ha tardado en ganarse a compañeros y aficionados desde su llegada a Italia. A sus 34 años de edad, ha demostrado una vez más que sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, y sus paradas de este domingo contra la Juventus han vuelto a ser clave para que el conjunto viola pudiera rascar un punto en su visita a Turín.

David De Gea con la Fiorentina @D_DeGea

El que fuera guardameta titular de la Selección Española de Fútbol ha vuelto a recuperar su mejor nivel bajo los palos. Sus actuaciones con la camiseta de la Fiorentina le han dado ya varios puntos al conjunto italiano este año en el Calcio. El equipo de la Toscana ha conseguido cerrar el año como quinto clasificado en la Serie A, y el portero español ha sido decisivo en muchos de los partidos de este primer tramo de la temporada en Italia.

Los aficionados del Juventus Stadium han podido ser testigo de la brillante actuación de David de Gea en el que era su último partido del año. El portero español volvió a ser decisivo para su equipo, que consiguió salvar un punto en su complicada visita a Turín. A pesar de los dos goles recibidos, sus paradas impidieron que los locales pudieran aumentar su ventaja en el marcador; y la Fiorentina logró empatar finalmente el encuentro para cerrar el año por encima de la Juventus en la clasificación de la Serie A italiana.

Así fueron los paradones de De Gea en el Juventus Stadium

El portero español ha vuelto a demostrar que se encuentra en un gran momento de forma. Sus paradas de este domingo en el estadio de la Juventus, impidieron que los locales sentenciaran el partido, y mantuvieron vivo a su equipo para que finalmente pudieran sacar un resultado positivo en su importante visita a Turín. Con estas tres paradas en minutos clave del encuentro, De Gea vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo. Impidió que la Juventus se fuera al descanso con ventaja en el marcador, realizando una espectacular parada a Vlahovic en un mano a mano dentro del área; y volvió a salvar a su equipo en los minutos finales del encuentro.

La primera de las paradas ante el delantero de la Juventus fue sin duda la mejor de todas ellas. El serbio consiguió aprovechar un error del defensor viola para controlar el balón con el pecho en el interior del área, antes de mirar al portero para golpear con fuerza un esférico que estaba botando y que consiguió dirigir hacia una de las esquinas de la portería. David de Gea consiguió mantener la posición, ocupó todo el espacio posible, y fue capaz de detener el disparo con su mano derecha para enviar el balón a córner, dando muestras de unos extraordinarios reflejos.

David de Gea volvió a ser decisivo en los minutos finales de partido

El portero de la Fiorentina realizó otras dos paradas de gran mérito en los minutos finales de este encuentro en el Juventus Stadium. En el minuto 75 de partido consiguió detener un gran remate de cabeza de Gatti tras un peligroso córner botado por los locales. Una parada que permitió al conjunto viola seguir vivo en un partido que terminaría empatando minutos después gracias al gol de Riccardo Sottil. El guardameta español volvería a salvar a su equipo en los minutos de descuento del partido.

Serie A - Juventus FC vs ACF Fiorentina ALESSANDRO DI MARCO Agencia EFE

