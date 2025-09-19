La regatista Charlotte Yven, nuevo líder provisional de La Solitaire du Figaro a 80 millas de Vigo

La regatista francesa Charlotte Yven, a bordo del Skipper "Macif 2023", se situó líder provisional de La Solitaire du Figaro Paprec, con una ventaja de diez millas sobre el grupo perseguidor. Gracias a un reposicionamiento estratégico durante la noche y seguida de cerca por Hugo Cardon ("Sarth Atlantique"), la navegante francesa comanda la flota de 34 regatistas en solitario en la aproximación al cabo Finisterre.

Yven y Cardon afrontan ya el cambio de rumbo hacia el sur para iniciar el descenso a lo largo de la costa atlántica española en dirección a Vigo, donde se sitúa la línea de llegada de esta segunda etapa. No obstante, la recta final no será sencilla, ya que la dorsal anticiclónica vuelve a situarse sobre el noroeste de la península y los regatistas deberán navegar en condiciones de viento flojo, que exigirá máxima concentración para aprovechar cada racha.

Por detrás del dúo de cabeza, Quentin Vlamynck ("Les Étoiles Filantes"), Alexis Loison ("Groupe REEL"), Paul Morvan ("French Touch Foricher") y Jules Ducelier ("Région Normandie") no renuncian a la pelea por llegar a Vigo como líder.

Los modelos meteorológicos actuales permiten prever la continuidad de la regata hasta la línea de llegada en Vigo. No obstante, si las condiciones se complican, la dirección de regata contempla la posibilidad de validar como resultado final de etapa los tiempos del paso obligatorio por el cabo Finisterre.

Según las previsiones, tras beneficiarse de una "bordura anticiclónica" con más viento del esperado, los patrones podrían enfrentarse en las próximas horas a una zona de encalmada frente a Finisterre, lo que ralentizará notablemente el ritmo de la flota durante la noche y la jornada del viernes. En cualquier caso, se espera la llegada a Vigo a partir del mediodía de hoy.