El francés Alexis Thomas mantiene el liderato en La Solitaire du Figaro

El francés Alexis Thomas ("Wings of the Ocean") mantiene el liderato de la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que navega desde la bahía de Morlaix rumbo a Vigo en su segundo día de regata, con un recorrido de 486 millas que podría marcar las primeras diferencias en la clasificación.

Tras un inicio exigente, la etapa del martes estuvo marcada por condiciones inestables y vientos más flojos de lo previsto, lo que obligó a los regatistas a ajustar constantemente sus velas para no perder terreno.

Por ahora, Alexis Thomas, situado en la parte más oriental de una flota que se extiende unas 12 millas, mantiene el liderato. Por detrás, Arno Biston ("Article 1") ha optado por una ruta más central, mientras que Arthur Meurisse ("Kiloutou") se mantiene en el extremo este. La primera gran virada apunta a que podría redefinir posiciones en una etapa en la que todo está aún por decidir.

Mientras, las tripulaciones de los barcos "Bribon" y "Titia", que representarán a España en el Mundial de la clase 6 metros de vela que se disputa a partir del 22 de septiembre en Estados Unidos, viajaron en el mismo avión que lo hizo el rey emérito Juan Carlos. El "Bribon", liderado por el padre de Felipe VI y Pedro Campos, buscará en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Nueva York revalidar el título conquistado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido).

El "Titia", de Mauricio Sánchez-Bella, será uno de sus grandes rivales junto al barco finlandés "Astree III" de Ossi Paija, plata en el último Europeo de la categoría. Además, el barco liderado por el actual campeón del Mundo Abierto de 6 metros, Jamie Hilton, será otra de las amenazas para el equipo del rey emérito.

Tanto el "Bribon" como el "Titia" tuvieron el último ensayo antes de la cita mundialista el pasado fin de semana en la 10ª Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster, donde el padre de Felipe VI y su equipo tuvieron que conformarse con un cuarto puesto.