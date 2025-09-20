El relevo 4x100 sigue la racha y pasa a la final del Mundial de Tokio

Finalmente, habrá un relevo peleando por las medallas en el Mundial de atletismo de Tokio, ya que el 4x100 femenino ha conseguido el pase a la final en la primera de sus series.

El equipo formado porse ha metido segunda de su serie con una marca de 42.53 solo por detrás de Jamaica. Cladera entregó su posta en quinta posición, muy cerca de Bélgica, y Jael Bestué acercó a las españolas al tercer puesto que daba el pase a la final.

Finalmente, con Paula Sevilla y Maribel Pérez las cosas fueron todavía mejor, entrando ésta última ya segunda y afianzando la posición, si bien Jamaica ya era inalcanzable en ese momento. La pelea por las medallas será mañana a las 14:05 horas.

Menos suerte tuvo, por desgracia, el 4x400 que se terminó quedando fuera por apenas cinco centésimas. La gran remontada de Blanca Hervás en la última posta no sirvió para adelantar a Italia en la primera serie, por lo que las españolas acabaron quintas y pendientes de lo que ocurriese en la segunda serie. Francia consiguió mejorar el tiempo y deja a las nuestras como novenas y a un puesto de la final.