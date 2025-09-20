Acceso

El relevo 4x100 sigue la racha y pasa a la final del Mundial de Tokio

El equipo español se clasifica segunda de su serie con 42.53, solo por detrás de Jamaica, y peleará mañana por una medalla

Finalmente, habrá un relevo peleando por las medallas en el Mundial de atletismo de Tokio, ya que el 4x100 femenino ha conseguido el pase a la final en la primera de sus series.

El equipo formado por Esperança Cladera, Jael Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez se ha metido segunda de su serie con una marca de 42.53 solo por detrás de Jamaica. Cladera entregó su posta en quinta posición, muy cerca de Bélgica, y Jael Bestué acercó a las españolas al tercer puesto que daba el pase a la final.

Finalmente, con Paula Sevilla y Maribel Pérez las cosas fueron todavía mejor, entrando ésta última ya segunda y afianzando la posición, si bien Jamaica ya era inalcanzable en ese momento. La pelea por las medallas será mañana a las 14:05 horas.

Menos suerte tuvo, por desgracia, el 4x400 que se terminó quedando fuera por apenas cinco centésimas. La gran remontada de Blanca Hervás en la última posta no sirvió para adelantar a Italia en la primera serie, por lo que las españolas acabaron quintas y pendientes de lo que ocurriese en la segunda serie. Francia consiguió mejorar el tiempo y deja a las nuestras como novenas y a un puesto de la final.

