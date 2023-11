La renovación de Isco con el Betis se atasca

La renovación de Isco Alarcón por el Betis está parada. El entorno del jugador no han gustado nada las filtraciones desde el club de las cantidades y pasos que se están dando para su continuidad como futbolista verdiblanco. Su representante, Pedro Bravo, fue tajante en "El Chiringuito": "Se ha publicado que tenía unos fijos y unos variables, que eran 25 partidos, han hablado incluso hasta de la cláusula de rescisión... A mí me ha parecido todo esto un poco surrealista y ya se lo he dicho al Betis. Si nosotros no lo hemos dicho, lo lógico es que es el Betis el que ha filtrado unas condiciones que yo creo que ahora le perjudican a él. Porque Isco cuando llegó, diez millones de cláusula era mucho, pero Isco en este momento en el que está, diez millones no es dinero. Y eso yo creo que puede enturbiar un poco el tema", dijo.

El agente de Isco quiso dejar claro que las posturas no están más cerca. "No estamos más cerca. Ellos hicieron un planteamiento que hemos estudiado y ahora es el momento de que presentemos una contraoferta”, matizó Pedro Bravo.

Confianza en seguir

El malagueño nunca escondió su deseo de seguir en el Villamarín. "Quiero seguir", afirmó Isco ante las cámaras de "El Chiringuito". Un mensaje tajante que, a priori, debería ayudar a que la negociación saliese adelante. Isco también rechazó otras ofertas que era muy buenas.