La rápida reacción de Sara Sálamo tras el mensaje sin miedo de Isco sobre el beso de Rubiales

Los caminos se estrechan para Luis Rubiales, que cada vez tiene menos opciones antes de la Asamblea de la Federación del viernes. Además, de las críticas en España, de las advertencias del Gobierno y de las denuncias, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha anunciado este jueves de que abre un "procedimiento disciplinario" contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF),Luis Rubiales, por los hechos ocurridos durante la final del Mundial femenino, en referencia al beso en los labios a la jugadora española Jenni Hermoso durante la entrega de medallas como campeonas del torneo.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha informado en el día de hoy al Sr. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, de la apertura de un procedimiento disciplinario contra él con base en los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el pasado domingo 20 de agosto de 2023", avanzó el organismo en un comunicado.

Según explicó la entidad, el beso a Hermoso y su actitud durante la celebración del título "podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA".

La Comisión de la FIFA no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo.

Además, la entidad reiteró su compromiso "absoluto" con el respeto a la integridad de todas las personas. "Y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario", concluyó el comunicado de la FIFA.

Es el último paso de muchos que están dejando sin salida a Luis Rubiales. Ha recibido críticas de periodistas, políticos, presidentes de clubes, entrenadores como Ancelotti y en las redes se empezaban a preguntar por qué no hablan los jugadores españoles, por qué no sale ninguno.

Pues ya ha salido el primero. En Telecinco, Isco, uno de los jugadores con opiniones muy claras y diferentes en varios aspectos a muchos de sus compañeros, ha hablado con claridad y sin miedo: "Si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y le mando todo mi apoyo a Jenni", ha asegurado el ahora futbolista del Betis.

Su pareja, la actriz Sara Sálamo, muy activa siempre en las redes sociales, ha reaccionado enseguida a las palabras de Isco: "Estamos contigo

@Jennihermoso 💙 #niunpasoatras", ha puesto

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, también había sido preguntado antes por el asunto: "Es un tema muy delicado, creo que, como ciudadano y como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente", indicó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024 entre el Real Madrid y el RC Celta.

El preparador merengue no quiero "entrar" en el tema de una posible dimisión de Rubiales, que besó en los labios a la jugadora de la selección Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, además de otros actos, como celebrar el triunfo de manera muy efusiva en el palco del estadio.

"Creo que hay órganos que van a decidir esto. Me quedo con lo que he dicho antes, no sé si se va a dimitir o no, creo que tomarán la decisión más adecuada y ya está"