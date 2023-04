Reunión entre un gigante de la Premier y el agente de Gavi

Gavi es uno de los hombres del momento para Xavi. Pese a su juventud, lo cierto es que ya se ha ganado a la afición y, en gran parte, por la manera de luchar cada balón. Ahora bien, tal y como apunta Diario AS, el centrocampista tiene un dilema en mente: ¿seguir o marcharse? Si quiere dar un salto en lo económico no hay duda alguna en que tendría que hacer las maletas. En cambio, si su objetivo es hacer historia tiene que continuar en el Camp Nou.

"Cheque en blanco en el Chelsea o ajustarse el cinturón en un Barcelona que pide a sus propios jugadores rebajas salariales. Ser estrella en Londres o seguir con ficha del filial porque el Barcelona no cumple con el límite salarial. Gavi tiene un dilema: amor o dinero.

El Chelsea va con todo y euros ya ha demostrado que le sobran. En el caso de aceptar la propuesta para irse a Stamford Bridge, el centrocampista se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados no sólo del Chelsea, sino de la Premier League", apunta el periodista Manu Sainz.

El Barça tiene un hándicap con Gavi y ese problema no es otro que el tema de la ficha. El 15 de septiembre firmó un nuevo contrato con el Barcelona, hasta 2026. Si el Barcelona no consigue abrir hueco salarial antes del 30 de junio, Gavi, al tener ficha del filial y no ser válido su contrato del primer equipo, quedaría libre y podría firmar con cualquier equipo a coste cero. Xavi también se mostró tajante cuando habló sobre el futuro del centrocampista: "Le veo muy feliz. No me imagino que cambie de aires".