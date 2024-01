Ricky Rubio entrenará con el Barça: "Me veo con ganas"

Ricky Rubio está de vuelta, al menos para entrenarse con el Barcelona. El español ha confirmado que tras "unas semanas dándole vueltas" se ve con "ganas y fuerzas de ver cómo reacciono con un balón en mis manos"."Ha llegado el momento de entrar en la fase final de mi recuperación. Le he pedido al Barça si podría, sin ningún compromiso ni interrumpir sus planes de temporada, entrenarme con ellos. Les quiero agradecer su ayuda y comprensión con mi situación", apunta.

El deportista ya hizo un primer comunicado hace unas semanas para despedirse de la NBA. "El 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente se fue a un lugar oscuro. En cierto modo sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no estaba bajo control de la situación. Al día siguiente decidí dejar mi carrera profesional. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo en privado por respeto a mi familia y a mí mismo, ya que todavía estoy trabajando en mi salud mental. Pero estoy orgulloso de decir que lo estoy haciendo mucho mejor y mejorando cada día. Quería publicar hoy este mensaje para vosotros porque mi carrera en la NBA ha llegado a su fin hoy. Todo empezó en junio de 2009 con la noche del Draft en Nueva York. Qué sueño. Después de jugar 12 años en la liga, con todas sus subidas y bajadas, he coleccionado muchos buenos recuerdos y grandes relaciones. Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland. Wow. Gracias!", dijo.

Esta noticia supone un punto de inflexión en la carrera de Ricky. El jugador es un ejemplo de inspiración para muchas personas que no pasan por un buen momento de salud mental. El español siempre se mostró muy sincero con todo lo que le estaba pasando después del fallecimiento de su madre.