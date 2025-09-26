La Ryder Cup, Trump y una emboscada en Nueva York

Hay una sensación en el equipo europeo de la Ryder Cup que se avecina encerrona este fin de semana en el exigente y ruidoso Betpage Black neoyorquino. Rory McIlroy, Jon Rahm y compañía defienden el título logrado hace dos años en Roma y lo harán en un escenario con un ambiente que recuerda al de las sesiones nocturnas del US Open que ganó Alcaraz hace poco más de dos semanas. El ambiente hostil está asegurado y eso ha llevado a los jugadores de Europa a entrenarse con cascos de realidad virtual que reproducían gritos e insultos. Por si faltaba algo se espera la presencia de Donald Trump y el equipo estadounidense, por primera vez en la historia, tendrá una recompensa económica. Los Russell Henley, Xander Schauffele, Justin Thomas y compañía se van a embolsar medio millón de dólares por defender a USA. Algo más de la mitad van destinados a fines benéficos; el resto, a su cuenta corriente.

Son sólo cuatro las victorias de Europa en Estados Unidos (1987, 1995, 2004 y 2012) y Luke Donald, que repite como capitán, ha recordado a su equipo que sólo 37 golfistas europeos saben lo que es ganar en USA. «El mayor éxito es ganar una Ryder fuera y es lo que vamos a hacer en Bethpage», soltó McIlroy en la celebración de hace dos años en la capital italiana. El número dos del mundo, decisivo en el Marco Simone, podría poner la guinda a un espectacular curso, donde completó el «Grand Slam» ganando el Masters. Además, otro veterano como Justin Rose, en el mejor momento de su carrera, y Rahm, son las piezas clave.

El español jugará su cuarta Ryder, torneo donde siempre ha rendido y honrado el legado de Seve, José María Olazabal, vicecapitán en Nueva York, y Sergio García. Rahm llega después de ganar por segundo año el LIV Golf saudí, aunque no levantara ningún título.