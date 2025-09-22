Sergio Busquets plantea retirarse

Sergio Busquets estaría considerando poner punto final a su carrera profesional al finalizar la temporada 2025 de la MLS, en la que milita con Inter Miami. Se especula que su decisión no está tomada en caliente: el jugador ha reflexionado sobre ello en varias ocasiones recientes, incluso durante la Leagues Cup, lo que indica que la idea lleva tiempo gestándose.

Desde su salida del FC Barcelona, club en el que jugó desde 2008 hasta 2023, Busquets ha expresado que sabía que su etapa en Europa se acercaba al cierre. En más de una entrevista o declaración pública, ha señalado que está “más cerca de acabar mi carrera que de seguirla” y que cuando tome la decisión oficial, lo hará con calma y consideración, tras valorar varios aspectos tanto deportivos como personales.

En lo deportivo, a sus 37 años, Busquets continúa mostrando nivel competitivo con Inter Miami. Aunque los minutos y la exigencia física ya no sean los de sus años más jóvenes, sus aportes siguen siendo valorados por compañeros, cuerpo técnico y aficionados. Este balance entre rendimiento, desgaste y motivación personal parece formar parte del análisis que él mismo lleva adelante de cara al cierre de su trayectoria.

Si al final decide colgar las botas tras la temporada 2025, será el fin de una era. No solo por los títulos y reconocimientos que ha cosechado, sino por el tipo de futbolista que ha sido: uno cuyo valor se mide tanto en su influencia dentro del campo como en la serenidad con que desarrolla su papel en él. Su despedida, de confirmarse, seguro se vivirá como un momento emotivo para los seguidores del fútbol, especialmente para quienes han disfrutado su toque, lectura de juego y liderazgo silencioso durante tantos años.