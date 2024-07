Sergio Ramos anima a Rafa Nadal y todo el mundo alucina con lo que dice

Rafa Nadalfirmó su despedida de París. Su adiós olímpico en el cuadro individual y, posiblemente, su final competitivo, superado por el tipo con el que ha mantenido la mayor rivalidad que se recuerda en el mundo de la raqueta, el serbio Novak Djokovic, que aprovechó su mejor situación física y su adecuado rodaje aún en las pistas para sellar, sin paliativos, sin concesión, en el territorio natural del español, una ansiada victoria, por 6-1 y 6-4 que le asienta en París 2024.

Fue el trigésimo primer triunfo del serbio ante el español en los cara a cara que han mantenido a lo largo de la historia. Pero el más doloroso. Nadal ganó en veintinueve. El treinta nunca estuvo cerca. Alivia esta contundente victoria las cuentas pendientes en arcilla, en la Phillipe Chatrier, del balcánico, que se quedó con el regusto amargo del partido que perdió hace algo más de dos años, en el Roland Garros del 2022, en la última cita hasta ahora entre ambos y que llevó al balear a la conquista de su último título del Grand Slam.

"Cuando termine de aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar en base, lo primero, a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tenga. Aunque para muchos tenga poco sentido, yo llevo muchos años sufriendo, me he operado de una cadera, he estado mucho tiempo de recuperación. Me voy sintiendo mejor físicamente; evidentemente, si siento que no soy competitivo y no tengo capacidad de ser competitivo, pues voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito. La verdad que he jugado poquitos torneos desde que me he operado la cadera; una operación de cadera, importante, no es fácil de recuperar porque llevo un poquito más de un año desde la operación", explicó Nadal.

España vivió el partido con emoción y dolor. El ejemplo fue Sergio Ramos, que lo colgó en Instagram.

Pero lo más sorprendente, lo que no se deja de comentar en las redes es el idioma en el que Sergio Ramos, tumbado, enseñando los pies a la cámara, anima al tenista español. Lo hace en inglés, ante la estupefacción general.