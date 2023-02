La seria advertencia de Pep Guardiola al City que puede tener graves consecuencias

La denuncia de la Premier sobre las presuntas irregularidades financieras del Manchester City han sacudido los cimientos de la Liga inglesa. La Premier League (EPL, en sus siglas en inglés), de acuerdo con lo que establece su reglamento, desvelaba ayer, en un sucinto comunicado público, que ha denunciado ante una comisión independiente de investigación al Manchester City por supuesto incumplimiento de las normas de financiación de la liga durante nueve temporadas consecutivas (2009/10 a 2017/18). La suma de supuestos agravios supera el centenar, y podría constituir, si finalmente la investigación concluye en condena, el mayor incumplimiento de las normas llevado a cabo por un club a lo largo de la historia de la competición inglesa. La sanción final puede ir desde la expulsión de la liga, a la suspensión o retirada de puntos.

De hecho si esta retirada de puntos se llevara acabo, los "celestes" perderían tres de las Premier Leagues ganadas y Guardiola no habría cantado el alirón en 2018. Pero además, las consecuencias podrían ser mayores si el técnico lleva acabo la seria advertencia que hizo al club al ser preguntado por este asunto. El entrenador del City no se mordió la lengua y advirtió a los dirigentes del todopoderoso City que renunciaría a su puesto si el club le mintió sobre las infracciones de las reglas financieras.

Esta investigación se produce después de que la UEFA asestara un duro golpe al City con una suspensión de dos años y multara al club con 28 millones de euros en febrero de 2020 por presuntas infracciones del juego limpio financiero. Cinco meses después, esa prohibición fue anulada y la multa fue recortada a poco más de 10 millones de euros por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

"Dejaré el Etihad"

Reflexionando sobre ese asunto en agosto, Guardiola respaldó al club al insistir en que creía que no se habían roto las reglas pero les lanzo un aviso que ahora cobra relevancia y que los medios ingleses no han tardado en rescatar.

"Dejaré el Etihad si los de arriba deciden engañarlo", afirmó de manera tajante.

"Le dije a nuestra gente: 'Cuéntame' sobre las sospechas. Los miré y les creí al 100 por ciento desde el primer día, así que defendí al club por eso". "Si me mientes, añadió, al día siguiente no estoy aquí. Estaré fuera y ya no serás mi amigo'.

"Me gusta representar a un club que está haciendo las cosas bien. Al final no se trata de ganar la Champions o la Premier League, se trata de hacerlo siempre bien, por nuestra gente y nuestra afición", subrayó.

"Lo que dijo el CAS [Tribunal de Arbitraje Deportivo] significó mucho para mí. Rompió todas las sospechas. No puedo olvidar que nueve equipos de la Premier League presionaron para despedir al Manchester City de las competiciones europeas, sé quiénes son” concluyó insinuando una caza de brujas contra el club.

Guardiola ha ganado cuatro títulos de la Premier League desde que se unió al Manchester City en 2016. Ahora en Inglaterra están expectantes ante la decisión que pueda tomar el técnico según el devenir de las investigaciones. ¿Cumplirá Pep su amenaza?