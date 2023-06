Simeone no se corta al comparar a Vinicius con Mbappé

Simeone habló en la Cadena Cope sobre los mejores jugadores del mundo. "¿Mbappé o Vinicius? Mbappé 100%, lo tiene todo con 24 años. Es una locura. Vinicius tiene sus características de juego, no hace falta argumentar mucho más. Es un chico que ha crecido y te puede ganar un partido. Todo lo que le está pasando le hará mejorar". Diego Pablo Simeone también fue tajante a la hora de hacer un balance general. "Hace mucho tiempo que no estábamos hablando con esta tranquilidad. Pienso en mejorar al equipo, siempre en ser competitivo y llevar al club donde me imaginé y me ilusioné. Las personas van evolucionando siempre. Vamos cambiando y vamos intentado mejorar. Me encanta porque es un trabajador. Ha mostrado una identidad en sus equipos. En el momento que ha tenido mejores futbolistas ha generado un fútbol simple, pero es fútbol. Primero con la tranquilidad de mantener la categoría y ganar un título que lo posiciona. Ha habido un gran crecimiento de jugadores después del Mundial. Griezmann ha hecho una temporada extraordinaria. El equipo juega mejor", dijo."¿Pensar que me iba a ir? No, sé que puede haber situaciones difíciles. En estos cuatro meses iniciales fueron los más difíciles porque el primer foco es el entrenador. Nos paramos y solucionamos los problemas del equipo. Los jugadores volvieron a identificarse de menor a mayor. El equipo no jugaba bien y cambió. No hubo más lesiones en los defensas, además, un jugador que genera cosas diferentes como Griezmann. Hemos repartido una cantidad de goles en muchos futbolistas. Esto que funciona espero que acompañe al equipo", desveló.

"Salir campeón en el Atlético de Madrid es algo extraordinario. Hay que saber cuál es el límite. Barcelona y Real Madrid tienen la obligación de ser campeón. Esto lo entienden porque exigen al Atlético que salga campeón. Aspirante me gusta más. El Atlético está preparado para cuando fallen Barcelona y Real Madrid. Si Lewandowski no hubiera llegado al Barça hablaríamos de 20 goles menos. No es fácil con esas estructuras. No hay que mentir a la gente. Si se equivocan, estamos nosotros", respondió.

"Miro al Barcelona, defiende mejor y atacó muy bien para ganar la Liga. Después ves al Manchester City que necesita ganar la Champions. Guardiola, que es el mejor, necesita un '9' para salir campeón. Por eso puede tener la oportunidad de ganar. Se adaptó mejor en la parte ofensiva y mejorar lo que tiene", zanjó.