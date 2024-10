Simeone: «No soy una heladera»

«Benfica», dice Simeone para dar paso al fútbol entre tanto ruido. «Benfica» para que no le pregunten por lo sucedido el domingo en el derbi. Pero le preguntan, porque hay que hacerlo y el Cholo no se mueve, aunque con matices. «Los entrenadores tenemos que hablar antes el partido, que antes no sucedía, y tenemos que hablar en seguida después y vamos a cientos de millones de revoluciones, pero no cambio absolutamente nada porque, si no, le hubiesen preguntado a una heladera y no soy una heladera», dice el entrenador del Atlético.

Se refiere a su comentario sobre la provocación de Courtois y que los protagonistas también deben ser sancionados. Y después de aclarar que nadie debe confundirlo con un frigorífico, continúa explicándose. «Tengo mis sentimientos y mis opiniones muchas veces me las callo, pero el otro día no me la callé y me han llegado millones de mensajes agradeciendo lo que hice porque muchos se representan en una opción en esa situación que no va valorada como se tiene que valorar», dice. «Yo me pongo en primer lugar y si en algún momento me llega a suceder, sanción, sanción también al que provoca desde el lugar que tiene de protagonismo», añade. «No nos olvidemos de que estamos en una sociedad en que todo es muy sensible y necesitamos firmeza absoluta, pero lo expliqué en tres entrevistas previas y después en la conferencia [de prensa] y si después el disparador va para otro lado, Benfica».

«Estoy muy bien, tranquilo, porque soy una persona muy clara, frontal, que me gusta decir lo que siento y del otro día no voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. Antes de la conferencia hice tres notas individuales y en las tres reforcé el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores, poniendo como primera posición esto y teniendo como club una gran oportunidad para hacernos fuertes y mostrar hacia fuera lo que se tiene que hacer. Posteriormente doy una opinión que tergiversaron y llevaron a donde les conviene y no es mi problema Como le sucedió a Dibu», se queja Simeone. Y después, sí, refuerza su mensaje contra los violentos. «No fueron días simples, como dije tras el partido, el club está trabajando y ya tiene a un implicado y hay que sacarlos porque no necesitamos a esa gente. Y el equipo ya entrenará con más tranquilidad», admite el Cholo.

«Benfica», insiste Simeone cuando le preguntan por los pitos de los aficionados «normales» a los jugadores por ir a aplaudir al Frente Atlético después del derbi. «Benfica, si no volvemos a un terreno que para mí ya terminó, el Atlético está trabajando, para mí el rechazo absoluto a los radicales, tienen que estar fuera y es una oportunidad para el club», dice.

El club, de momento, mandó a rueda de prensa a Gallagher, que no sabe español.