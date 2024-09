El Atlético de Madrid empieza por limpiar el fondo sur de encapuchados

El Atlético intenta desde los despachos arreglar todo lo mal que gestionaron su entrenador y sus jugadores los incidentes que obligaron a suspender durante unos minutos el derbi disputado el domingo contra el Real Madrid.

«La gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también pueden empezar a sancionarnos a nosotros protagonistas que cargamos a la gente, incitamos a la gente. No justifica pero cuidado con lo que nosotros generamos. Sanción al que provoca, así equilibramos», decía Simeone después del partido.

Al acabar el partido, los futbolistas se dirigieron al fondo sur, el que ocupa el Frente Atlético, para aplaudir y agradecer su apoyo. «Hemos hecho lo que hacemos todos los días, dar la vuelta entera y saludar a todo el estadio», decía Koke, el capitán. Pero el club considera que los jugadores no estuvieron afortunados con esos aplausos al Frente. «Somos profesionales y tenemos que ser inteligentes», añadía Koke en referencia a Courtois.

El club asume que los jugadores no estuvieron afortunados aplaudiendo al fondo sur después del partido

El club ya ha tomado las primeras medidas para intentar acabar con los violentos en su estadio. Desde el mismo momento de la suspensión el departamento de seguridad de la entidad rojiblanca ha trabajado con la Policía en la identificación de los aficionados que lanzaron mecheros y otros objetos a Courtois. En la noche del domingo ya habían identificado a uno de ellos y el mismo lunes fue expulsado como socio de manera permanente. «Nuestro departamento de Seguridad sigue trabajando con la Policía en la identificación del resto de implicados, a los que se expulsará de manera permanente en cuanto sean localizados», dice la entidad rojiblanca en un comunicado.

Durante la conversación que mantuvieron Koke y Giménez con representantes del fondo sur durante el partido para que cesara el lanzamiento de objetos llamó la atención la presencia de encapuchados en la grada. Algo con lo que el Atlético también quiere acabar. «El club va a incorporar de manera inminente en su normativa interna la prohibición de utilizar en el interior del estadio cualquier elemento o prenda que impida distinguir el rostro de una persona con el fin de ocultar su identidad, una situación que hasta ahora no estaba contemplada en nuestra normativa. En caso de que se incumpla dicha norma, se procederá a su expulsión inmediata del recinto», añade el comunicado.

«La firme convicción del club de conseguir erradicar cualquier forma de violencia y nuestra defensa de los valores del deporte son incuestionables. Seguiremos trabajando con todos nuestros recursos con el objetivo de que desaparezcan este tipo de comportamientos. No debemos permitir que unos pocos individuos ensucien la imagen de una afición única, que ayer volvió a demostrarlo de forma ejemplar en su inmensa mayoría», concluye el comunicado.

El club admite que no tiene potestad para disolver el Frente Atlético, una asociación que no tiene ninguna relación con el club desde que en 2014 decidió dejar de reconocerlo como peña oficial. El Atlético reconoce que sólo puede actuar de manera individual si detectan un comportamiento violento o si se lo comunica la Policía. Y así seguirá luchando para acabar con los violentos en su estadio. Dentro del estadio es el coordinador de seguridad, un policía, el que decide las medidas a tomar durante el partido.