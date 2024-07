La surrealista historia de amor en los Juegos Olímpicos entre un atleta argentino y un político holandés.

Los Juegos Olímpicos empezaron con una gala inaugural llena de polémica, pero ahora se empieza a hablar más de Nicolás Keenan. Este atleta argentino de hockey es uno de los deportistas más virales debido a que tiene un gran fan: su novio Rob Jetten. Este político holandés se ha convertido en el gran animador de su pareja y está haciendo las delicias de la grada. "El club de fans está listo. ¡Vamos cariño!", comentaba el político neerlandés en una publicación en Instagram. Es miembro del partido político liberal progresista Demócratas 66 (D66). Se incorporó al Parlamento neerlandés en 2017 y, desde 2021, ha servido como Ministro de Clima y Energía en el gabinete del primer ministro Mark Rutte.

Keenan, por su parte, es delantero de Los Leones y logró 82 presencias (convirtió 20 goles) y se colgó dos medallas de oro: Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Juegos Panamericanos de Santiago 2023. "Personalmente, tuve bastantes problemas para salir del armario. Crecí en un pueblo muy unido de Brabante. Pensé: ¿cómo se lo cuento a mi familia y amigos? ¿Qué pasa si no encajas en el “cuadro estándar”? ¿Qué pensarán de eso? Ahora he aprendido que sólo tú eres responsable de tu propia vida. Que la mayoría de la gente no encaja en una caja estándar. ¡Y eso es algo bueno! Todas esas diferencias son las que hacen que los Países Bajos sean hermosos. Hoy celebramos la Semana Nacional de salir del armario. Te mostramos: puedes simplemente estar allí. No sólo hoy, sino todos los días. Para quien a veces dude de esto, hoy le haré un corazón. Y desde la política siempre seguiré trabajando para que puedas ser quien eres", publicó una carta en sus redes sociales, aseguró el deportista.

"Se convirtió en una cuestión de huir. Pero al mismo tiempo sabía que no podía huir de mi orientación. Creo que el impulso sexual es la parte más animal del hombre, que es imposible escapar de él. Lo he visto con algunos amigos, donde no podían expresarse y tenían problemas de salud por eso. Tiene que salir en algún momento, si no explotará", dijeron.

"Mientras visitaba a mi familia en Argentina con Rob en el invierno, un pariente me habló de mi tío abuelo, a quien también le gustaban los hombres y se retiró a un pequeño pueblo de la Patagonia. Vivió solo hasta que murió solo. Afortunadamente, no fue así para mí, afortunadamente siempre tuve la opción de escapar al hockey. No quiero sonar muy cursi , pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob.