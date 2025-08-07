El susto de un jugador de rugby de Nueva Zelanda cuando iba a Argentina para disputar el Campeonato: "El perro se comió mi pasaporte"

La convocatoria de Leroy Carter a los All Blacks estuvo a punto de convertirse en una historia para no creer, digna de una comedia de enredos. A tan solo unos días de emprender su viaje a Argentina para disputar el prestigioso Rugby Championship, el jugador neozelandés se vio envuelto en un contratiempo doméstico tan inesperado como surrealista: su perro, en un arrebato de curiosidad o travesura, mordió su pasaporte hasta dejarlo completamente inutilizable. El documento, esencial para cruzar fronteras, quedó irreconocible, con páginas rasgadas y marcas de dientes que lo convertían en un objeto más digno de una exposición canina que de un control migratorio.

Carter, de 26 años, no tardó en compartir el episodio con su característico sentido del humor, convirtiendo el susto en una anécdota que rápidamente captó la atención de los medios y aficionados. Según relató, el travieso can aprovechó la ausencia de su pareja, quien normalmente mantiene el orden en casa, para hacer de las suyas. En su breve momento de libertad, el perro no solo destruyó el pasaporte, sino que también se ensañó con los alineadores dentales del jugador, causando un doble desastre justo en la antesala de uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

Lejos de dejarse vencer por el contratiempo, Carter demostró una admirable capacidad de reacción. Con serenidad y eficacia, se puso en contacto inmediato con la organización de los All Blacks, enviando una fotografía del pasaporte destrozado como prueba del incidente. La imagen, que mostraba el documento con marcas evidentes de mordidas, se convirtió en símbolo de una situación tan absurda como real. Paralelamente, inició los trámites para obtener un pasaporte de emergencia, consciente de que cada minuto contaba para poder cumplir con su compromiso internacional.

El entrenador Scott Robertson, quien lo había convocado para reemplazar al lesionado Caleb Clarke, fue informado de la situación de inmediato. A pesar del percance, Carter no perdió el foco. Mantuvo su rutina de entrenamiento, siguió con su preparación física y mental, y confió en que todo se resolvería a tiempo.

Gracias al apoyo logístico de la federación, Carter logró obtener un nuevo pasaporte en tiempo récord. El documento fue expedido con urgencia, permitiéndole confirmar su presencia en el vuelo rumbo a Argentina previsto para el próximo viernes.