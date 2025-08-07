El surrealista motivo por el que un ciudadano de Austria tendrá que pagar 30.000 euros a su vecino

Lo que comenzó como una disputa vecinal aparentemente trivial ha desembocado en una sentencia judicial que ha dejado perplejos a muchos: un ciudadano austríaco deberá abonar la suma de 30.000 euros a su vecino como compensación por el croar excesivo de las ranas que habitan en su estanque privado.

El fallo, emitido por un tribunal local en la localidad de Pasching y difundido por la televisión pública ORF, ha generado un intenso debate en todo el país. La resolución considera que el sonido producido por estos anfibios, lejos de ser un simple murmullo natural, constituye una forma de contaminación acústica que vulnera el derecho al descanso y al bienestar personal.

El caso gira en torno a Wolfgang Knoll, un residente que durante meses soportó el incesante croar de aproximadamente 50 ranas que habían colonizado el estanque de su vecino. Según su testimonio, el ruido era tan persistente y penetrante que le impedía conciliar el sueño, especialmente durante las noches cálidas en las que deseaba mantener la ventana abierta.

La situación, lejos de resolverse mediante el diálogo, escaló progresivamente hasta convertirse en un conflicto legal. Tras evaluar las pruebas acústicas y los testimonios, el tribunal falló a favor de Knoll, considerando que el nivel de ruido superaba los umbrales tolerables en un entorno residencial. Como consecuencia, el propietario del estanque deberá implementar medidas para mitigar el sonido, lo que podría incluir la reubicación de los anfibios o modificaciones en el hábitat, y pagar una indemnización de 30.000 euros por los perjuicios ocasionados.