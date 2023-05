C Tangana sorprende con una nueva canción: "Estrecho / Alvarado"

Han pasado dos años desde que C Tangana no dejase títere musical sin cabeza. En febrero de 2021 lanzaba de forma íntegra el disco que él definía como el de su vida, el definitivo, el que le definiría para siempre. "El madrileño" contenía éxitos como "Demasiadas mujeres", "Tú me dejaste de querer", "Comerte entera" o "Ingobernable", canciones que fortalecieron y consolidaron la metamorfosis musical de C Tangana, y que le alzaron como uno de los artistas del momento. Al disco le siguió una gira que también dio de qué hablar: "Sin cantar ni afinar tour" recorrió ciudades españolas y americanas, y acogió a miles de personas que eran espectadoras de un espectáculo singular. El show en el que se presentaba al mundo "El madrileño" funcionaba como una película rodada en directo, donde todo en la puesta en escena estaba pensado a medida, y en la que músicos como La Húngara o el Niño de Elche acompañaban con sus talentos a Tangana. Ahora, dos años después de este proyecto, el músico ha anunciado nuevo material: en sus redes sociales adelanta que en la medianoche entre el jueves y el viernes lanzará "Estrecho / Alvarado".

El artista ha respondido a uno de sus seguidores de Twitter, quien le pedía que sacase alguna nueva canción. Y él le ha respondido: "Vale, a media noche saco una letrilla". Por su parte, en Instagram lo ha anunciado con mayor detalle, pues ha subido varias imágenes y ha escrito "Estrecho / Alvarado a media noche en todas las plataformas. Una letrilla que me escribí". En las fotografías, se observa la que sería la imagen de portada de este nuevo tema, así como un vídeo del artista pintando en una de estas fotos.

Con el título de la canción, podríamos pensar que el artista vuelve a girar su mirada hacia Madrid, esa ciudad que le ha visto nacer, crecer (entre los barrios de Usera y Carabanchel) y formarse. Si bien aún no ha salido la canción ni ha habido explicación oficial, las palabras "Estrecho" y "Alvarado" recuerdan a dos paradas de metro de la línea 1 de la capital, que se encuentran consecutivas en la zona entre Cuatro Caminos y Tetuán.

C Tangana es uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional. El músico de varios nombres (responde también a El Madrileño, Pucho o, como realmente se llama, Antón Álvarez) comenzó su carrera musical en 2006, y en 2021 triunfó por todo lo alto en la ceremonia de los Latin Grammy. Gracias al álbum " el madrileño, se hizo con el galardón a la Mejor canción de pop-rock, por "Hong kong", a la Mejor canción alternativa, por "Nominao", y a la Mejor ingeniería de grabación, en este caso para su productor Alizz. "mi conocimiento llega de escuchar a otros y de tocar instrumentos", aseguraba C Tangana en una entrevista semanas antes de los Latin Grammy.