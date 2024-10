El TAS ya trabaja en el "caso Sinner" sin fecha concreta para el fallo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ya ha registrado el recurso de apelación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra la decisión de no sancionar al tenista italiano Jannick Sinner, tras dar positivo por clostebol el pasado marzo, con lo que el procedimiento de arbitraje ya ha comenzado. El recurso de la AMA, remitido el 26 de septiembre, se dirige contra la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA), el número uno del mundo y la Federación Internacional de Tenis (ITF), partes a las que el TAS ya ha comunicado la recepción del mismo.

La AMA pide la anulación de la decisión adoptada el 19 de agosto por un tribunal independiente de la ITIA de considerar a Sinner no culpable ni negligente, pese a haber dado positivo por clostebol, sustancia prohibida, en el torneo de Indian Wells. Para la AMA, esa conclusión no era correcta según las normas aplicables y solicita un período de inelegibilidad de entre uno y dos años, así como la descalificación de todos los resultados logrados por el italiano durante dicho torneo. El TAS explica que de acuerdo a su normativa las partes están intercambiando documentación escrita y el panel de árbitros que se hará cargo del caso esta siendo constituido. Una vez formado, el panel decidirá los siguientes pasos en el procedimiento, incluida una audiencia con las partes, tras la que deliberará y concretará una resolución. El tribunal apuntó que en estos momentos no es posible avanzar una fecha para el fallo y recordó que el mismo será definitivo y vinculante, al margen del derecho de las partes a recurrir al Tribunal Federal Suizo dentro de un plazo de 30 días tras la resolución. Sinner está compitiendo en el Masters 1.000 de Shanghái.

Nueva Copa Davis

La Davis cambiará de formato en 2025, con siete eliminatorias previas a la Final a Ocho en sustitución de la actual fase de grupos, según confirmó la Federación Internacional de Tenis (ITF). También se modificará el sistema de la Copa Billie Jean King (BJKC), antigua Copa Federación, cuya fase final pasará el año próximo de doce a ocho equipos, en un paso en la dirección de asimilar ambas competiciones en el futuro.

En la Davis de 2025 se eliminará la fase final de grupos que hasta ahora se jugaba en cuatro sedes durante seis jornadas en septiembre, y se sustituirá por siete eliminatorias que solo durarán dos días; en el primero de ellos se jugarán dos partidos individuales y en el segundo, otros dos individuales y un dobles. Se volverá a jugar en casa o fuera, según toque a los protagonistas de cada eliminatoria.

Los siete equipos ganadores de estas eliminatorias de septiembre (habrá habido una primera ronda de 13 eliminatorias en enero) se unirán al anfitrión en la Final 8 de noviembre.

Este cambio "facilitará el calendario de los jugadores inmediatamente después del Abierto de Estados Unidos, al tiempo que mantendrá la intensidad de una competición que todos los jugadores adoran", opina el presidente de la ITF, David Haggerty. El nuevo formato también permitirá "mostrar el tenis de clase mundial en más países de todo el mundo y aumentar la conciencia y la participación".

En la BJKC, para llegar a la Final 8 se disputarán siete fases de grupo en abril, con tres equipos por grupo que jugarán todos contra todos. Habrá dos partidos individuales y un dobles en cada enfrentamiento. Los siete equipos ganadores se unirán en la final al equipo anfitrión. Se trata de un sistema de transición para cuadrar el número de ocho equipos finalistas. Pero a partir de 2026 se adoptarán también las eliminatorias desde esa fase del mes de abril.

Los procesos de licitación para la sede de las finales de la Davis y de la BJKC están en marcha, indicó la ITF, aunque para ser anfitrión y, por tanto, garantizarse la presencia en las respectivas finales un país debe estar entre los 50 primeros del ránking mundial o tener al menos un jugador o jugadora entre los 10 mejores. Si no es así, se concederá la invitación de anfitrión a otro equipo. Valencia, con el Roig Arena, es firme candidata a albergar la Fase Final de 2025

Las finales de ambas competiciones se disputarán este año en Málaga, en fechas que se superponen parcialmente: del 13 al 20 de noviembre la competición femenina y del 19 al 24 la masculina.

Ambos torneos, que se definen como la Copa del Mundo del tenis, han cambiado varias veces de formato en los últimos años, en busca de una solución satisfactoria tanto para los jugadores como para el público.