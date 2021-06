Deportes

Roger Federer sigue vivo en Wimbledon. Su estreno ante el francés Adrian Mannarino tuvo de todo. Momentos geniales, ratos caóticos y una lesión del rival que le llevó a retirarse cuando el partido estaba dos sets iguales (6-4, 6-7, 3-6, 6-2 y retirada). El suizo bordeó el abismo durante muchos momentos. Ya avisó antes de comenzar el torneo que el objetivo era “alcanzar la segunda semana” y la primera situación comprometida ha logrado solventarla.

El partido fue una montaña rusa para el ganador de 20 Grandes. Se apuntó el primer set sin brillantez, pero en el segundo apareció el jugador que cayó en la segunda ronda de Halle. Mannarino empezó a creérselo y el desempate con que se decidió la segunda manga hizo sonar todas las alarmas para Federer. Sufrió dos breaks en el tercer set y la situación se tornó dramática. Cuando el partido se había torcido apareció la mejor versión del suizo desde su reaparición. El cuarto set recordó al Federer imponente en Londres y logró equilibrar el partido. Faltaba que Mannarino sufriera una caída muy fea. Se lastimó la rodilla derecha, intentó regresar, pero no estaba para competir más. El francés se marchó entre lágrimas y Federer lo hizo aliviado

El regalo de Carla Suárez

Carla Suárez se despidió del torneo a lo grande. La ovación con que la despidió la central de Wimbledon ha sido la más notable en lo que va de torneo. Su partido ante la número uno del mundo, Ashleigh Barty, fue una fiesta para ella pese a la derrota por 6-1, 6-7 y 6-1. “Creo que Wimbledon me ha hecho un gran regalo. Lo he disfrutado de verdad. No podría desear nada mejor para un día como este. Mi último partido aquí, contra Ash, la número uno del mundo, en la pisa central, con el techo cerrado. Ha sido increíble. Lo he disfrutado todo muchísimo. Creo que he sido la jugadora más feliz del torneo”, aseguró la española. Después de perder el primer set por 6-1, la grancanaria se repuso llevándose el segundo en el ‘tie break’, para acabar cediendo en el tercero. Sus planes no han cambiado: “No, no, no. Voy a jugar mi último torneo en el US Open y después mi carrera habrá acabado”. Y su madre no podía controlar la emoción en la grada.