Deportes

Stefanos Tsitsipas es el número tres del ranking mundial por detrás de Novak Djokovic y Daniil Medvedev. Si en la primera mitad de la temporada fue el jugador más sólido del circuito, en la segunda parte ha sido más noticia por sus declaraciones y actitudes fuera de las pistas que con la raqueta en la mano. La última del griego ha sido en una entrevista en “Bild”. Tsitsipas analiza la situación del circuito y se muestra tajante: “Sólo hay un gran jugador: Novak Djokovic”.

Él se siente parte de una generación que puede marcar una época en el tenis mundial como ha sucedido con Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, aunque considere que sólo el serbio pueda ser considerado ahora mismo como el jugador referente: “Actualmente sólo hay un gran jugador y es Novak Djokovic. Él sigue siendo el mejor del mundo, pero Daniil Medvedev, Alexander Zverev y yo lo seguimos. Podemos convertirnos en los próximos tres grandes. Creo firmemente en ello”.

Las polémicas le han rodeado en sus últimos partidos y también hizo referencia a sus famosas fugas al baño al final de cada set. Zverev y Murray, entre otros, han criticado recientemente este gesto: “¡No! Mi intención no es perturbar el ritmo de nadie, no es una herramienta táctica. De todos modos, sólo me miro a mí mismo y no al oponente. Incluso después de ganar un set 6-0, fui al baño”. También mencionó la pitada que le dedicó el público en el pasado Abierto de Estados Unidos durante su partido con Carlos Alcaraz: “Está bien. La gente realmente no sabe qué hay detrás de esto. No me afectó, no afectó mi juego y no violé ninguna regla”.

Además de una primera parte de la temporada sobresaliente, Tsitsipas encontró repercusión mundial por su valoración de las vacunas contra el coronavirus cuando afirmó: “Todos tenemos derecho a hacer lo que creemos que es correcto, nadie puede sacar una vacuna y obligarme a ponérmela. Si alguien quiere protegerse con la vacuna allá él, pero yo tengo menos de 25 años y no creo que la vacuna se haya probado lo suficiente. Además, considero positivo que los jóvenes pasemos el virus porque construiremos inmunidad”, aseguró.