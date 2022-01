El Gobierno investiga si Novak Djokovic entró ilegalmente en España

El culebrón Novak Djokovic continúa. Australia aún no ha tomado de momento una decisión sobre si cancelar el visado del tenista serbio después de que este se anotara el pasado lunes la victoria en la batalla judicial para permanecer en el país.

El Gobierno federal investiga si Djokovic mintió en su formulario de entrada en Australia cuando dijo que no había viajado en los 14 días anteriores a su llegada a Melbourne a un tercer país. Pero lo cierto es que Djokovic se desplazó de Belgrado a España en ese espacio de tiempo.

El propio, Novak Djokovic, ha admitido este miércoles haber cometido “errores humanos” en los documentos para entrar a Australia y acudir a una entrevista con un medio deportivo tras conocer su positivo por la covid-19. Asimismo, el tenista, que espera poder defender su título en el Abierto de Australia a partir del día 17, también aseguró que su agente cometió un “error humano” al rellenar el casillero sobre los viajes que realizó el deportista en los 14 días previos a su llegada al país oceánico.

Las autoridades de inmigración investigan -según medios australianos- si el tenista mintió a su entrada a Australia cuando aseguró que no había visitado ningún tercer país las dos semanas previas, lo que podría conllevar que su visado fuera cancelado de nuevo.

El número uno del mundo estuvo entrenando en unas instalaciones en Sotogrande (Cádiz), según sus redes sociales, y viajó desde Málaga hacia Australia, según el presidente del Comité Olímpico serbio, Borizadr Maljkovic.

Y precisamente ese viaje es el que ahora investiga no solo Australia si no también España. Según adelanta la cadena Cope, los ministerios de Interior y Exteriores investigan si el tenista entró de forma ilegal en nuestro país. Según ha adelantado el periodista Ángel García, en Tiempo de Juego, estuvo en Belgrado al menos del 14 al 25 de diciembre y posteriormente viajó a Marbella el 31 de diciembre, y el 2 y 3 de enero, donde estuvo entrenando, no en una “labor necesaria” ni participando en “pruebas deportivas de alto nivel”.

Normativa de entrada en España

Según una nota publicada por el Ministerio de Exteriores el pasado mes de septiembre se establecía lo siguiente: A partir de las 00.00h del 20 de septiembre, sólo se permitirá entrar en España a aquéllos residentes en Serbia que cumplan con alguno de los dos requisitos siguientes:

- Disponer de un certificado de vacunación completa (última dosis puesta 14 días antes del viaje como mínimo). Las vacunas admitidas son las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y la OMS; o

- Estar incluido en alguna de las excepciones contenidas en la Orden INT/657/2020 de 17 de julio: En estos casos, la persona interesada deberá ponerse en contacto con la Embajada por escrito (emb.belgrado@maec.es y emb.belgrado.info@maec.es) para recabar una autorización especial. Si se les autoriza, deberán viajar con una PCR negativa realizada en las 72h anteriores a la llegada a España, o una prueba de antígenos realizada como máximo 48h antes de la entrada en España, o con un certificado de haber superado la enfermedad.

En todo caso, cualquier persona que viaje España deberá ir provisto, además, de un código QR. Los turistas no vacunados, no podrán ir a España.

Queda claro que el tenista no está vacunado por lo que ahora Interior investiga si cumple con algunas de las exenciones previstas en la norma:

Artículo 1. Criterios aplicables para denegar la entrada por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

1. A efectos de lo establecido en los artículos 6.1.e) y 14 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), será sometida a denegación de entrada, por motivos de orden público o salud pública, toda persona nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a una de las siguientes categorías:

a) Residentes habituales en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano (Santa Sede) o San Marino que se dirijan a ese país, acreditándolo documentalmente.

b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen que se dirijan a ese país.

c) Profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral.

d) Personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

e) Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.

f)Estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o Estados asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado y seguro médico, siempre que se dirijan al país donde cursan sus estudios, y que la entrada se produzca durante el curso académico o los 15 días previos.

g) Trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España. Estas circunstancias se deberán justificar documentalmente.

h) Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados.

i) Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios.

El tenista solo podría ajustarse al punto “g” pero lo cierto es que también tendría difícil encaje ya que el tenista no participaba en ninguna competición y tan solo ha realizado en España sesiones de entrenamiento.

Ante las dudas sobre la legalidad de su entrada en España, la cadena Cope adelanta que el Ministerio del Interior ha confirmado que han realizado gestiones con la Policía para esclarecer los hechos mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho lo mismo con Extranjería.

El tenista, que se enfrenta a una sanción en Serbia por saltarse el aislamiento tras dar positivo en covid podría ser sancionado también en nuestro país.