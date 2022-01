Djokovic gana batalla judicial y podrá jugar el Open de Australia

Un tribunal australiano ordenó este lunes la liberación del tenista número uno, el serbio Novak Djokovic, quien se encontraba detenido desde el jueves pasado en un centro de detención de la ciudad de Melbourne tras la revocación de su visado por no estar vacunado contra la covid-19.

El juez Anthony Kelly del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne ordenó al Gobierno australiano a implementar la orden de liberación en los próximos 30 minutos, entregarle su pasaporte y sus efectos personales y pagar los costes legales de Djokovic, quien podría jugar en el Abierto de Australia.

Unas palabras de Djokovic o de su equipo ayudarían a poner luz, pero han anunciado que guardarán silencio hasta que llegue la solución en los tribunales. Eso será el lunes. El número uno del mundo sigue a la espera del gran día en un hotel en Melbourne donde están los inmigrantes indocumentados, con seguidores en la puerta apoyando al ídolo. No le quieren dejar entrar en Australia por no estar vacunado, pero tenía una exención que no convenció, de ahí el conflicto. Lo que sí se ha hecho público es la defensa de los abogados de Nole, 35 folios que han sacado los medios locales en los que explican el motivo por el que el tenista había obtenido ese permiso. «La fecha de la primera prueba PCR positiva de covid se registró el 16 de diciembre de 2021», afirman los abogados en los citados papeles. «El Sr. Djokovic había recibido, el 30 de diciembre de 2021, una carta del director médico de Tennis Australia que registraba que se le había proporcionado una ‘exención médica de la vacunación de covid’ porque se había recuperado recientemente de la enfermedad», señala también el documento.