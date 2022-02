La retirada de Del Potro: lágrimas en pleno partido ante Delbonis con su madre viéndolo en directo por primera vez

Del Potro consiguió lo que quería: volver a sentirse tenista. Tras casi tres años de pelea, el argentino, que es quien mejor, junto con Wawrinka, ha sabido competir contra el Nadal, Djokovic, Federer y Murray, admitió que no podía más y que las lesiones le llevaban a tener que tomar la decisión de dejarlo. Lo hizo en un emotivo relato con la voz rota. La última ha sido en la rodilla derecha, pero durante su carrera ha sufrido otras graves en las muñecas, para ser operado hasta en ocho ocasiones. El caso es que Delpo anunció que volvía para decir adiós en Buenos Aires. Se enfrentaba ante su compatriota Delbonis, con quien ganó la Copa Davis en 2016. Perdió 6-1 y 6-3 y y el gran momento de ese enfrentamiento se puede ver en este vídeo:

Iban 6-1 y 5-3 y servía Del Potro. Quizá por su cabeza estaba pasando: ¿será la última vez que saque? El entregado público bonaerense empezó a cantar: “oé, oé, oé, Delpo, Delpo”, como en muchas otras fases del duelo; y el tenista nacido en Tandil paró, se secó el sudor con la toalla... Y las lágrimas, porque no pudo contener la emoción. Duró más de un minuto y entre el público había alguien muy especial: la madre de Juan Martín. “Siempre supe que este torneo es espectacular. Estoy muy agradecido a la organización por darme la oportunidad de poder cumplir con esto: jugar por primera vez con mi madre viéndome. Posiblemente no nos reencontremos más acá”, dijo. Sí, Patricia, su madre, nunca le había visto en directo en el circuito profesional en el que, con este último, ha disputado 613 encuentros individuales. Al lado estaba también la hermana con una camiseta en la que se leía: “Qué placer volver a verte”. Otro de las imágenes más potentes fue el abrazo del jugador y su mamá al finalizar.

Un abrazo desde el corazón: el encuentro de Delpo y su madre tras la derrota frente a Fede Delbonis. ❤️ #TenisEnTyCSports



📹 IG/ argentinaopentennis pic.twitter.com/1AkgI1yDjf — TyC Sports (@TyCSports) February 9, 2022

El último encuentro de Del Potro había sido en junio de 2019 en la hierba de Queen’s contra Shapovalov, donde, pese a ganar, se volvió a machacar la rodilla derecha. Lo intentó todo para volver pero el dolor sigue. Sí le dio tiempo a disputar ese último encuentro en el que pisó la pista, notó el calor del público y mostró esa derecha que en algunos puntos volvió a echar fuego. Curiosamente, empezó el encuentro con un break, pero después se le notó el tiempo de inactividad de casi tres años. Su último punto ganado fue un resto fuera de Delbonis. Su último punto, una derecha que tocó mal, con el canto, y mandó fuera.

Cabe la posibilidad de que acuda también a Río, donde tiene una invitación, pero su gesto al final del partido parece indicar que el fin está en Buenos Aires. Al igual que hizo David Ferrer en su despedida, Del Potro dejó la cinta del pelo en la pista, en su caso colgada de la red, como diciendo: aquí mi última gota de sudor. “Todavía estoy muy arriba con lo que me está pasando y volveré a hablar con los médicos. Hacía mucho que no jugaba un partido entero. Tengo que cuidar la rodilla para que no se me ponga peor de lo que está y después veremos”, dijo a TyCSport sobre su posible participación en Río.