Insultan a Osaka (”Eres una inúltil”), llora y pierde en Indian Wells ante Kudermetova

Todo empezó de forma muy desagradable. Naomi Osaka estaba empezando su partido contra Veronika Kudermetova en Indian Wells y en el primer juego el grito desde la grada: “Naomi, you suck”. Que viene a ser algo así como: “Eres una inútil”. Iba a servir la jugadora rusa, pero no pudo hacerlo porque los insultos continuaron. Entonces, fue la propia Osaka quien pidió a la juez de silla que echara a la persona que estaba diciendo eso. Casi todo el público la apoyó, pero no se pudo detectar quién había sido y el encuentro continuó. En este vídeo se ve lo sucedido:

Here's what disturbed Naomi Osaka. Naomi was in tears #IndianWells pic.twitter.com/LW16f9pZv4 — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

Osaka perdió (6-0 y 6-4), visiblemente descentrada por el incidente durante todo el encuentro, aunque hubo un intento de reacción en el segundo set que no fue suficiente. En cada descanso, la jugadora estaba al borde de la lágrima y finalmente, cuando le tocó hablar, estalló y ya no pudo aguantar más. Pidió que le dejaran el micrófono. Y dio las gracias a todos los que la animaron. “Vi un vídeo de Venus y Serena Williams recibiendo insultos aquí y se me metió en la cabeza”, afirmó la tenista. “Estoy intentando no llorar. Sólo quiero daros las gracias y felicitar [a su rival, Kudermetova, que jugó un gran partido] . Sólo gracias”, dijo. Y se fue. Las hermanas Williams fueron silbadas en 2001, cuando iban a jugar las semifinales y Venus se retiró por una lesión antes de empezar. Los insultos del público, por entender que estaba fingiendo, hicieron que ni ella ni Serena volvieran a participar hasta 2016 la primera y 2015 la segunda.

Vuelve a poner la japonesa en el debate la presión que tienen que soportar los deportistas. Ella tiene 24 años, ha sido número del mundo y ha ganado cuatro Grand Slams: dos Open de Australia (2019 y 2021) y dos US Open (2018 y 2020). En el último Roland Garros se negó a comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa y aseguró que lo hacía por “salud mental”, fue multada con 15.000 dólares y finalmente abandonó el torneo. Fue la encargada de encender el pebetero en los Juegos Olímpicos, competición en la que fue derrotada rápidamente.

El tema de la salud mental en los deportistas siguió presente por lo sucedido con la gimnasta Simone Biles, que era quizá la gran imagen, el gran atractivo de la cita de Tokio y decidió no participar en casi ninguna prueba por no sentirse segura y por problemas de cabeza y de falta de confianza.

Naomi Osaka es ahora mismo la número 78 del mundo.