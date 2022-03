Así fue la obra de arte de Alcaraz ante Tsitsipas en Miami: globo de espaldas y por debajo de las piernas (vídeo)

Habla Antonio Martínez Cascales, fundador de la JCFerrero-Equelite, la academia donde Carlos Alcaraz se ha terminado de formar como tenista, donde dio el salto de ser un niño a convertirse en un profesional, en la sensación actual del tenis con sólo 18 años. “Es muy distinto. Desde que está aquí entrenando, siempre que he podido lo voy a ver. En cualquier entrenamiento, incluso cuando tenía quince años, veías algo fuera de lo normal, una jugada, un punto, algo... ‘Qué barbaridad, lo que acaba de hacer’. Ganará más o menos, que yo creo que ganara mucho, aunque hay que huir de las comparaciones de los últimos meses, pero seguro que lo vamos a pasar bien viéndolo jugar. Es muy creativo, muy agresivo, muy luchador, tiene carisma”. Cascales dijo esto cuando el murciano ya estaba dando el gran salto el verano pasado. Y el tiempo no ha tardado en darle la razón. Carlos Alcaraz es un espectáculo en los entrenamientos y también en los partidos, donde firma puntos como el que logró contra Tsitsipas al comienzo de su partido de octavos de final del Masters 1.000 de Miami. El vídeo es para disfrutarlo:

El duelo no había hecho más que comenzar y Tsitsipas, el cinco del mundo, que ya sabe lo que es perder con Alcaraz, y en un Grand Slam, el pasado US Open, salió a por todas, intentando presionar y con mucha variedad. El puntazo de Alcaraz lo tuvo todo: primero, un resto con un revés alto con mucha intención y muy profundo; después, la carrera hacia delante para llegar a la dejada, pero ésta no fue nada comparada con la carrera hacia atrás para responder al globo que le tiró el griego, un verdadero esprint; el español no sólo llegó, es que además sacó el único golpe que podía hacer, la llamada Gran Willy, en honor a Guillermo Vilas, el tiro por debajo de las piernas cuando se está completamente por detrás de la pelota. Pero es que no sólo fue un recurso, fue un globo perfecto. Tampoco se rindió Tsitsipas, que respondió con la misma moneda, con otra Gran Willy ante la que Alcaraz estuvo atento para volear ya con más comodidad y llevarse el punto.

Ha sido el mejor punto del español en Miami, pero no el único gran punto, porque ya ha dejado otros globos fantásticos, tiros ganadores o unas dejadas que ya son marca personal porque las hace al milímetro.