Horario y dónde ver en televisión el Badosa - Kudermetova, de tercera ronda de Roland Garros

Paula Badosa sufrió para superar a la eslovena Kaja Juvan, 7-5, 3-6 y 6-2 en un partido que le puede ayudar a crecer. “Con este tipo de victorias me identifico mucho. El año pasado gané muchos partidos a tres sets, duros. Pero en los últimos torneos no sentía esa vena competitiva que tengo, estaba ahí. Volverla a sacar me da la confianza que quiero”, declaró después. Sigue adelante y en la tercera ronda tiene que hacer frente a la rusa Kudermetova. El partido se disputa el sábado 28 de mayo y está en el tercer turno de la pista Suzanne Lenglen, por tanto será sobre las 15:00-16:00. Abre la jornada a las 11:00 el Begu - Jeanjean, a continuación un duelo de cuadro masculino entre Medvedev y Kecmanovic y justo cuando acabe será el turno de Badosa. Podrá verse por Eurosport, como todo el torneo.

En las cara a cara entre Paula y Kudermetova hay un 2-3 en favor de la rusa, pero los dos últimos precedentes han caído para la española y son recientes. La barcelonesa venció en la pista dura de Indian Wells y en la tierra de Madrid. Está siendo, de todas formas, un Roland Garros en el que las sorpresas van por días y sólo sobreviven tres de las diez primeras cabezas de serie. Eso sí, una de ellas es la polaca Iga Swiatek, la número uno del mundo y gran referente, que además lleva 30 victorias seguidas en este 2022. También siguen adelante la bielorrusa Aryna Sabalenka y la propia Paula Badosa que, por cierto, son muy amigas.

Contra la hiperactividad

Badosa ya llegó en 2021 a los cuartos de final en París, en la que es la mejor participación de su vida en un Grand Slam. Últimamente ha atravesado por algunos problemas de juego que no duda en ir recuperando poco a poco, con triunfos como el último. “He vivido de todo en la pista, momentos buenos, otros malos, no quiero describirlos con palabrotas. Todo eso me ayuda para el siguiente partido. Ha sido una montaña rusa y tener esa experiencia, haberlo vivido y saber que puedo superarlo, puede ser positivo”, siguió describiendo su partido con Juvan. También explicó lo que intenta hacer para despejarse ante los momentos de tensión: “Soy muy hiperactiva, incluso obsesiva, siempre tengo el tenis en la cabeza. El año pasado lo cambié un poco, busqué más momentos de desconexión. Aquí intento hacer actividades diferente, paseo, trato de distraerme, algo que antes no hacía nunca, como visitar cosas”.