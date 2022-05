Horario y dónde ver en televisión el Nadal - Djokovic y el Alcaraz - Zverev de cuartos de final de Roland Garros

“El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día”, dijo Rafa Nadal tras superar en el quinto set el duro duelo que le planteó Felix Auger-Aliassime. Pues su deseo no ha sido concedido. La organización puso los horarios de la jornada y el gran duelo de cuartos de final entre el español y el serbio, que será el martes 31 de mayo, lo colocó en el turno de noche. Por tanto, el Nadal - Djokovic será a las 20:45 y podrá verse en televisión por Eurosport.

Estamos ante el choque más repetido en la historia del tenis, Se han enfrentado en 58 ocasiones, con 30 triunfos para Nole y 28 para Rafa. En Roland Garros son 7-2 a favor del manacorense, pero ese “dos” es significativo teniendo en cuenta que Rafa sólo ha perdido tres veces en el torneo parisino, por 109 triunfos, lo que supone uno de los récords más alucinantes de la historia no ya del tenis, sino del deporte. El último cara a cara fueron las semifinales del curso pasado, en las que venció Djokovic. Esta vez la situación parece también favorable al número uno del mundo, que llega con su juego en ascenso después de un año difícil por no estar vacunado y sin ceder un set, mientras que Rafa se pegó una paliza de cuatro horas y 20 minutos contra Aliassime.

Alcaraz vuelve a la tarde

También Alcaraz alzó la voz. “No me parecería justo, aquí ya vamos a decir las cosas. Ya he jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste, pero tienes menos tiempo para descansar y se termina todo muy tarde. Parece que no, pero, aunque termines a las 12, hay que mirar todo lo que hay detrás: hay que cenar, ir al fisio, intentar descansar con la adrenalina del partido... Una tercera vez no me parecería justo”, dijo el murciano tras su gran duelo de octavos ante Khachanov. Dos de sus cuatro duelos han sido en ese horario y la verdad es que ha sido cuando más ha lucido, porque por la tarde a punto estuvo de perderlo contra Albert Ramos. Pues Carlitos, como le gusta que le llamen, volverá a la tarde. El partido de cuartos de final que juega contra Zverev será en el tercer turno del martes 31 de mayo, por tanto sobre las 16:00. A las 12:00 arrancan la jornada Trevisan y Leylah Fernández; después, Gauff y Stephens, el duelo estadounidense de cuartos de final en el cuadro femenino; y a continuación el Alcaraz-Zverev.

Se han enfrentado tres veces, con dos triunfos para el alemán y uno para el español, pero ha sido el más reciente, además, una paliza, la que le dio en la final del Mutua Madrid Open.