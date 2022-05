Alcaraz vuela ante Khachanov para meterse en cuartos de Roland Garros, donde le espera Zverev

Carlos Alcaraz no corre, vuela. Una vez pasadas las dificultades del partido de segunda ronda contra Albert Ramos, cuando estuvo al borde de la eliminación, el joven murciano está levitando en la pista Philippe Chatrier, en el turno de noche. Primero lo hizo contra Korda y en los octavos de final repitió contra Khachanov (6-1, 6-4 y 6-4). La sensación de poderío que mostró desde el principio fue imponente y prácticamente vivió el duelo sin una gran dificultad. Estas le llegarán seguramente en los cuartos de final, donde le esperar el número tres del mundo, Alexander Zverev, al que, sí, destrozó en la final del Mutua Madrid Open, pero esta es otra historia, otro torneo, son cinco sets y el alemán estará más descansado que en la capital de España, cuando jugó a las seis de la tarde después de haberse acostado a las 5:30 de la madrugada.

No había precedentes entre Alcaraz y Khachanov, pero el ruso no tardó en sentir en su raqueta la potencia del español. No logró sumar un juego hasta el sexto. El 5-0, con derechas, filigranas y el catálogo habitual de Carlitos, fue como para asustar a cualquiera. Se mueve el chico de 19 años en la central de Roland Garros como por su casa, y eso que ha sido este año cuando ha debutado allí. El curso pasado disputó la previa y tres rondas del cuadro final, siempre en otras pistas. A la enorme Philippe Chatrier entró por primera vez para competir en 2022 y ha jugado allí tres de sus cuatro partidos y el público se lo pasa en grande.

En el comienzo del segundo set Khachanov empezó a comprometer al español, pero no se puso nervioso el murciano, que tiene un arma poderosa en su saque, porque puede pegarle duro y también es capaz de colocar muy bien el segundo y con mucho bote. Los intercambios largos seguían cayendo de su lado y con otra rotura quirúrgica Carlitos puso mucha tierra de por medio.

La reacción definitiva del ruso fue cuando ya estaba desesperado y con una rotura abajo en el tercer parcial. A veces el español, por su forma de jugar, encadena algunos errores. Quizá pecó un poco de confianza y Khachanov le igualó el break para poner el 3-3, buscando incluso la complicidad del público, que quería más tenis. Era el momento de volver a activarse y el pupilo de Juan Carlos Ferrero respondió rápido y firmó otro break... Con un gran Willy, el golpe por debajo de las piernas de espaldas a la red. Puso la pelota por encima de su rival, los aficionados se volvieron locos y el partido ya era suyo, aunque desperdició seis pelotas definitivas al resto. Luego cerró con su saque.