Alcaraz critica el trato que recibe de la organización de Roland Garros

Carlos Alcaraz se clasificó este domingo para los cuartos de final de Roland Garros, después de derrotar al ruso Karen Khachanov por 6-1, 6-4 y 6-4. En la siguiente ronda le espera el alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, pero antes de que llegue ese momento, el tenista español expresó su malestar por el trato que recibe de la organización del torneo a causa del horario de sus partidos.

Después de superar a Kachanov, en un duelo que se disputó en horario nocturno, Alcaraz manifestó que le parecería injusto volver a jugar en ese turno contra Zverev: “No me parecería justo, aquí ya vamos a decir las cosas. Ya he jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste, pero tienes menos tiempo para descansar y se termina todo muy tarde. Parece que no, pero, aunque termines a las 12, hay que mirar todo lo que hay detrás: hay que cenar, ir al fisio, intentar descansar con la adrenalina del partido... Una tercera vez no me parecería justo”.

Alcaraz derrotó a Zverev en la pasada final del Mutua Madrid Open, aunque ahora espera un partido diferente: “Voy a intentar salir como en Madrid, aprovechar las oportunidades que tenga, darle mucha presión desde el principio, va a ser duro y ajustado. Va a ser diferente, voy a esperar al mejor Zverev que pueda pensar”. “Probablemente sea el partido más importante de mi carrera, pero no pienso en eso porque ya he tenido grandes partidos. He jugado finales de Masters 1.000 y momentos muy complicados”, añadió.

El tenista murciano, que estuvo al borde de la eliminación en la segunda ronda de Roland Garros contra Albert Ramos, aseguró que está “muy contento” con el juego que ha exhibido hasta ahora: “Me estoy encontrando bastante bien, jugando grandes partidos, muy contento con el nivel que estoy mostrando. Hay que intentar seguir dando el nivel que estoy dando física y mentalmente”. Contra Khachanov, Alcaraz dejó uno de los mejores puntos del torneo, un globo de espaldas por debajo de las piernas con el que logró hacer un break al ruso.

"Shot of the tournament or shot of the year? 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐥𝐲 𝐛𝐨𝐭𝐡!"



Words cannot describe what Carlos Alcaraz just produced at Roland-Garros 🤯✨#RolandGarros | @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/vjEFPVobOG — Eurosport (@eurosport) May 29, 2022

Si supera a Zverev, Alcaraz se mediría en semifinales al ganador del encuentro entre Novak Djokovic y Rafa Nadal, que este domingo superó en cinco sets al canadiense Felix Auger-Aliassime, un tenista al que asesora su tío Toni Nadal. Después de esta victoria, Nadal dejó una preocupante frase: “El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera”.