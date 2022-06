Una tenista rusa evita el veto de Wimbledon cambiando de nacionalidad

La tenista rusa Natela Dzalamidze ha evitado el veto de Wimbledon a los tenistas de su país y de Bielorrusia, a causa de la invasión de Ucrania, cambiando de nacionalidad y adoptando la ciudadanía georgiana, según informó el diario The Times.

Dzalamidze, de 29 años, ocupa el puesto 43 en la clasificación de la WTA y competirá en el torneo de dobles de Wimbledon, que se disputará entre el 27 de junio y el 10 de julio, formando pareja con la serbia Aleksandra Krunic. The Times asegura que fuentes cercanas al caso confirmaron que el cambio de nacionalidad se hizo a tiempo y Dzalamidze cumplió con todos lo requisitos necesarios para poder inscribirse en el torneo londinense.

El All England Club, según aseguró un portavoz al diario británico, recalcó que no tuvo ningún tipo de participación en el proceso de cambio de nacionalidad de Dzalamidze, The Times recordó que el proceso de verificación se llevó a cabo a través de la Asociación de Tenis Femenino (WTA) y la Federación Internacional de Tenis (ITF) y que se exigió la presentación de un pasaporte válido de Georgia.

Wimbledon anunció el pasado mes de abril que no dejaría participar a tenistas rusos y bielorrusos, porque “sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en los campeonatos”. The Times desveló que algunos funcionarios se mostraron preocupados por la posibilidad de que la duquesa de Cambridge, patrona del All England Club, tuviera que entregar el trofeo a un ruso o bielorruso.

Un mes después, en mayo, la ATP anunció que Wimbledon no repartirá puntos para el circuito masculino a causa de esa prohibición a rusos y bielorrusos. “La posibilidad de que jugadores de cualquier nacionalidad participen en torneos en función del mérito y sin discriminación es fundamental para nuestro Tour. La decisión de Wimbledon de prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos competir en el Reino Unido este verano socava este principio y la integridad del sistema de clasificación ATP. No es compatible con nuestro acuerdo de clasificación. Si no hay un cambio en las circunstancias, con gran pesar, no vemos otra opción que eliminar los puntos del ranking ATP de Wimbledon para 2022″.

Rafa Nadal y Novak Djokovic fueron algunos de los tenistas que mostraron públicamente su oposición al veto a los tenistas rusos y bielorrusos por parte de Wimbledon, lo que provocó una dura respuesta por parte del extenista ucraniano Sergiy Stakhovsky, quien se unió al ejército ucraniano para defender Kiev del asedio del ejército ruso de Vladimir Putin.