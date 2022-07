Horario y dónde ver el Nadal - Fritz, de cuartos de final de Wimbledon

Rafa Nadal busca la clasificación para su octava semifinal en Wimbledon, en quince participaciones, sobre una superficie que no parecía hecha para él, pero que también ha logrado dominar. Después de un torneo en el que ha ido clarísimamente de menos a más, con dudas ante Cerúndolo, que no se resolvieron contra Berankis, para comenzar el despegue en un encuentro impecable ante Sonego y con una actuación muy sólida para derrotar a Van de Zandschulp, en los cuartos de final le espera un rival más complicado, el estadounidense Taylor Fritz, número 14 del mundo, lo más cercano a un “top 10″ que se va a encontrar Rafa hasta una hipotética final. El duelo es el miércoles 6 de julio a las 16:00-16:30.

Juega en el segundo turno de la pista central. Primero, a las 14:30, el partido de cuartos femenino entre Halep, la verdugo de Badosa, y Anisimova. Cuando termine, será el turno de Nadal. Todos los partidos pueden verse en televisión en Movistar.

La jornada se completa con otros dos duelos en la pista 1, donde la bola se pone en juego a las 14:00, primero con el Tomljanovic - Rybakina y después con el Garín - Kyrgios, de donde saldrá el rival del ganador del duelo entre Nadal y Fritz.

1-1 en los precedentes

Hay dos precedentes entre Nadal y Fritz. Se enfrentaron en 2020 en Acapulco, con triunfo cómodo para el español, y recientemente en la final de Indian Wells, con victoria para el estadounidense en un encuentro marcado por las molestias físicas del zurdo, que poco después tomaron nombre y apellido: fisura en una costilla. “Fritz saca muy bien, especialmente el primer saque. Es un jugador completo. Llegó muy joven, tuvo un pequeño parón y después ha dado un empujón hacia delante muy grande. Está jugando muy bien en todas las superficies. Soy realista y estamos en cuartos de final, no puedo esperar que tenga un rival fácil en un torneo como Wimbledon. Estamos en una ronda en la que tengo que jugar bien para ganar. Si no lo hago, lo lógico es que me vuelva para casa”, analizó el manacorense a su oponente.

Las dos últimas veces que Rafa ha podido jugar Wimbledon llegó hasta las semifinales. Fue en 2018, donde le superó Djokovic en un duelo eterno que se fue a 10-8 en el quinto set, algo que hoy en día no podría producirse porque ya hay súper tie break en el parcial definitivo; y en 2019, frenado por Federer. En 2020 no hubo torneo por la pandemia y Nadal no jugó por lesión en 2021.