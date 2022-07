“Alcaraz es Nadal, Djokovic, Federer y Agassi, todo en uno”

El estadounidense Rick Macci, que fue entrenador de las hermanas Venus y Serena Williams, de Maria Sharapova, Mary Pierce y Andy Roddick, entre otras estrellas, está deslumbrado por la calidad del tenista español Carlos Alcaraz. Macci asegura que el murciano va a pasar a la historia “como el mejor jugador de todos los tiempos” y que “es Nadal, Djokovic, Federer y Agassi, todo en uno”.

Macci hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a Tennis-Infinity.com. “Hace dos años comencé a hablar sobre su habilidad cuando lo vi jugar por primera vez, muy singular. Es un jugador generacional. La gente tendrá que entender eso. En mi opinión, es Agassi, Djokovic, Federer, Nadal, todo envuelto en uno. Sé que esto suena loco, salvo una lesión, se va a ir como el mejor jugador de todos los tiempos”, declaró Macci, quien aseguró que Alcaraz “nació para esto y tiene humildad”.

El preparador estadounidense declaró que lo que ha visto en Alcaraz con 19 años ya lo vio antes en Sampras, Federer y Nadal. “Sé que es una locura hablar así cuando alguien acaba de cumplir 19 años y no ha ganado un Grand Slam. Lo vi en Sampras, lo vi en Federer, lo vi en Nadal. No lo vi en Djokovic, ya sabes, llegó un poco más tarde, pero tiene el juego más completo. Nació para hacer esto. Es el tipo más rápido que ha levantado una raqueta de tenis. Cuando puedes hacer eso, puedes jugar ofensivo, defensivo incluso cuando estás nervioso. Tiene un drop shot desde el espacio exterior y es muy autoritario, tiene una técnica de alto nivel. Y como dije, nació para hacer esto y tiene humildad”.

Macci también habló del futuro de Serena Williams, la jugadora que más Grand Slams ha ganado en toda la historia, tanto en categoría masculina como femenina. Serena suma 23, por los 22 de Rafa Nadal y los 21 de Djokovic. Preguntado por si Serena podría ganar su 24º grande, Macci no tuvo dudas al responder: “Si quiere hacer esto y realmente ir tras él, no tengo ninguna duda de que puede hacerlo. Sé que tiene otras prioridades en su vida, ahora es madre. Pero si ella quiere hacer esto, al cien por cien, puede volver. Y creo que no solo podría ganar un Grand Slam, sino que podría ser la número uno si quisiera, pero esa es una pregunta que solo ella puede responder. Probablemente es la mejor competidora en cualquier deporte femenino que hayamos visto”.