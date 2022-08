El viral gesto de Rafa Nadal en el Us Open: casi acaba con su leyenda con las raquetas

Rafa Nadal busca cerrar la temporada de Grand Slams a lo grande. Sin Djokovic, que se llevó Wimbledon, el tenista español, si las lesiones se lo permiten, va a buscar el tercer grande de la temporada en el Us Open, donde quiere mostrar la versión del tenista sin problemas físicos y que puede contra casi todo: “No estaba aquí desde 2019, así que muy emocionado de volver. Es uno de los sitios más importantes de mi carrera y estoy buscando dar lo máximo en cada entreno para ser competitivo desde la primera ronda”, aseguraba ante los medios antes de empezar el torneo estadounidense..

Es un Nadal precavido, como no puede ser de otra manera por sus problemas abdominales: “Cuando tienes una lesión como esta, está en riesgo de abrirse porque le pones mucha presión al sacar. Necesitas encontrar flexibilidad de nuevo y al principio no lo está. Existe riesgo de que se vuelva a abrir ya que la zona no está tan flexible como antes”, confesaba acerca de su dolencia. “En Cincinnati me lo tomé un poco más relajado, también en los entrenos. Intenté dar el máximo en mi partido ante Coric sin forzar mucho el saque, pero luché hasta el final. Aquí, estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo para estar preparado. Espero estar competitivo”.

Lo que está claro es que por él no va a ser. Con lesión o sin ella, se va a dejar hasta el último aliento en la pista. Se ha visto en los entrenamientos, sobre todo con una imagen viral en al que se le ve enfadado por un golpe. Tan enfadado que parece que va a romper la raqueta, algo que no ha hecho nunca, por educación y por las palabras que le dijo Toni Nadal cuando era un niño: “Rompe una raqueta y dejaré de ser tu entrenador”. Antes de empezar el Us Open, Nadal, en un entrenamiento, amenaza con romperla, pero se frena a tiempo y después se ríe.

¿Tirar una raqueta? Jamás en la vida de Rafael Nadal.pic.twitter.com/y5N5s6iSrS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 28, 2022

Según ha reconocido Rafa, se está entrenando bien, pero “tomando precaución al saque”. “En términos generales, sí, practico a alta intensidad. Estoy muy contento por la forma en la que estoy jugando. Llevo solo un partido profesional, pero lleva ya un par de semanas entrenando con chicos que me ayudan mucho. He jugado varios sets en los últimos cinco días y eso ayuda. En Cincinnati no llegué con la mejor preparación. Desde mi punto de vista, vengo entrenando bien”, ha reconocido.

Ahora, se encuentra esperanzado de mostrar su mejor cara. En los entrenamientos se ve a un Nadal muy concentrado, pero también con buena cara, sonriente, como se ve en las imágenes del saque. Tiene una oportunidad de oro para redondear un año excelente en títulos, pero agridulce porque las lesiones apenas le han dado descanso en la segunda mitad de la temporada. Nadal necesita sentirse bien y ganar para dejar atrás los malos momentos y recuperar la confianza en su cuerpo, que es lo que más ha estado echando en falta.