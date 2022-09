El último récord de Carlos Alcaraz en pleno US Open

Alcaraz puede presumir de un nuevo récord en Nueva York. Es el único jugador del circuito que ha estado presente en los últimos ocho Majors y ha superado al menos una ronda en cada uno de ellos. Alcaraz se medirá en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al argentino Federico Coria después de haberse impuesto al también argentino Sebastián Báez por 7-5, 7-5, 2-0 y retirada. Coria es con 30 años el número 78 del mundo y superó al español en el único precedente que hay de un duelo entre ambos. Fue en el segundo partido en el circuito de la ATP World Tour para Carlitos, en el ATP 500 de Río de Janeiro en febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia.

Entonces Alcaraz tenía 16 años, era el 406 del ranking y ahora es el número cuatro del mundo. El pupilo de Juan Carlos Ferrero encadena ocho participaciones consecutivas en los cuadros finales de Grand Slam y en todas ellas ha pasado la primera ronda, lo que no puede decir ninguna otra raqueta del circuito. El ruso Daniil Medvedev, por el veto a los tenistas de ese país, y el alemán Alexander Zverev, por lesión, no participaron este año en Wimbledon. Medvedev sí está presente esta temporada en Nueva York donde ya está en tercera ronda. No así el alemán, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en Roland Garros en la semifinal ante Nada. Rafa no estuvo el año pasado en Flushing Meadows y tampoco en Wimbledon por problemas físicos.

El griego Stefanos Tsitsipas, quinto en el ranking, sí ha estado en los ocho Grand Slams de los dos últimos años, pero cayó en primera ronda el curso pasado en Wimbledon y este año lo ha hecho en Nueva York. Djokovic tampoco tiene el pleno debido a su baja en Australia y Estados Unidos por no haberse vacunado contra la covid. Entre el resto del top 10, el noruego Casper Ruud no estuvo en la pasada edición de Australia. El canadiense Felix Auger Aliassime quedó apeado en su estreno en Wimbledon y Roland Garros la pasada temporada. El británico Cameron Norrie, noveno en la clasificación, perdió nada más arrancar en el pasado US Open y en el último Abierto de Australia. Y el polaco Hubert Hurkacz se estrenó con derrota en Australia 2021, Roland Garros 2021 y el último Wimbledon.