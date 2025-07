Así está el ranking ATP antes de Toronto: Davidovich, con la mejor posición de su carrera; la lucha por el uno entre Sinner y Alcaraz se pospone

Alejandro Davidovich volvió a colapsar en una final, en Wahington contra Alex de Miñaur, cuando lo tenía todo a favor para levantar su primer título. También la suerte influye en parte en esta ocasión. Tuvo el malagueño tres pelotas de partido, y en una el punto lo disputó de maravilla, pero una defensa del australiano a la desesperada, tocó la línea por nada, por milímetros, y le permitió seguir vivo.

“Me está pasando de todo”, repetía el español, con altibajos desde esas pelotas de partido con 5-4 en el tercer set (fueron al resto, antes tuvo su saque para cerrar y no lo consiguió) y derrotado después en el tiebreak final: 5-7, 6-1 y 7-6 (7/3).

El momento fue duro para el español, pues revivió lo sucedido el pasado febrero en Delray Beach, cuando, en la final contra Kecmanovic, tenía 5-2 a favor en el tercero, dos bolas de campeonato, y no logró cerrar. Esos partidos no desmerecen la gran temporada que está haciendo el malagueño, que hoy lunes 28 de julio ha amanecido con el mejor ranking de su carrera: es el 19 del mundo. Ha demostrado que tenis tiene para competir con los mejores, si logra controlar esos nervios que le traicionan a veces. El objetivo que se marcó al comienzo de curso, como admitió, era entrar en el “top 20” y ya lo ha logrado.

El verdugo de Davidovich en esa final, Alex de Miñaur, conquista su décimo título, tercer ATP 500, y regresa al “top 10”: es el ocho del mundo después de subir cinco posiciones. Se cae Rublev. Es el único movimiento importante entre los diez primeros.

Así está el "top 10" de la ATP

1.Jannik Sinner (Italia): 12.030 puntos

2.Carlos Alcaraz (España): 8.600

3.Alexander Zverev (Alemania): 6.030

4.Taylor Fritz (EE UU): 5.135

5.Jack Draper (Gran Bretaña): 4.650

6.Novak Djokovic (Serbia): 4.130

7.Ben Shelton (Estados Unidos): 3.520

8.Alex de Miñaur (Australia): 3.335

9.Holger Rune (Dinamarca): 3.250

10.Lorenzo Musetti (Italia): 3.195

…

19. Alejando Davidovich (España): 2.225

Son semanas de cierta “transición” entre los jugadores más importantes, después de que terminara Wimbledon. Algunas de las principales raquetas se toman un descanso en julio. La parte importante de la gira de pista dura por américa empieza ahora con el Masters 1.000 de Toronto, que pasa a durar dos semanas, como muchos otros torneos de su categoría, y que este año tiene unas fechas extrañísimas, lo mismo que Cincinnati. Toronto ya ha comenzado, y la final será un jueves, el 7 de agosto. El siguiente Masters 1.000, arranca ese 7 de agosto y termina un lunes, el 18 del mismo mes, para que haya casi una semana de descanso antes del arranque, el 24, del último Grand Slam de la temporada, el US Open.

En Canadá va a haber algunas bajas importantes. Ni Sinner ni Alcaraz jugarán. “Tras muchas semanas consecutivas de competición sin descanso, no podré jugar en Toronto este año. Tengo pequeños problemas musculares y necesito recuperarme física y mentalmente para lo que viene. Lo siento mucho por el torneo y por mis fans en Canadá. ¡Nos vemos el año que viene!”, escribió el murciano en sus redes sociales.

Era el torneo más fácil al que renunciar para él porque no defendía puntos, ya que el año pasado también se lo perdió, tras el estrés de los Juegos Olímpicos de París. Sinner también será baja, por tanto la distancia entre los dos se mantiene. Eso sí, al italiano le caducarán el 18 de agosto 200 puntos de sus cuartos en Canadá 2024. La distancia real, por tanto, es de 3.230 puntos, no los 3.430 que se reflejan en la actualidad.

Pero a partir de ahí llega mucha exigencia para Sinner, que ganó Cincinnatti y el US Open en 2024 (3.000 de sus puntos salen de ahí), por tanto sólo puede aspirar a mantener los puntos con los que empieza, no puede sumar. Alcaraz no ganó un partido en Cincinnati (defiende 10 puntos) y sólo uno en el US Open (defiende 50 puntos), por tanto, tiene mucho que ganar y puede acercarse a la corona y asaltarla en los últimos meses de competición. Pero el murciano ya ha repetido que no se plantea esos objetivos a largo plazo, que intentará mirar y disfrutar día a día, y si lo consigue el ranking será una consecuencia.