Zverev pide auxilio a Toni Nadal

Zverev alcanzó al principio de curso la final del Open de Australia y en abril levantó el título en Múnich. Son sus dos momentos más notables de una temporada marcada por una irregularidad excesiva para el número tres del mundo. El alemán se encuentra ya en Toronto para la disputa del primer Masters 1.000 del verano en Norteamérica como preparación para el próximo US Open.

La derrota en la primera ronda de Wimbledon y su presencia en la Academia de Rafa Nadal en los días posteriores desató los rumores en Alemania sobre la posible vinculación entre Toni Nadal y el jugador germano. Incluso llegó a especularse con que Rafa podría ejercer como una especie de consejero de Sasha. Zverev aclaró todo a su llegada a Canadá: "Me tomé unos días libres y han pasado cuatro semanas desde mi último partido. La estancia en Mallorca fue increíble. Pasé unos diez días allí, trabajé muy duro y lo disfruté mucho. Creo que Toni Nadal también lo disfrutó. Estoy intentando convencerlo para que pase más semanas conmigo, ya veremos cómo va, pero es un hombre muy ocupado. Además, tiene muchas citas a las que ya se ha comprometido este año, así que no estoy seguro de cuánto lo veréis este año, porque ya ha dado su palabra para muchos eventos. Pero estamos hablando de cómo podría ser una posible colaboración sin duda y, sí, probablemente pueda daros más información dentro de unas semanas, cuando sepamos más".

Zverev siguió dando detalles: "Después de Wimbledon se puso en contacto conmigo. Le agradecí mucho que lo hiciera. Hablamos por teléfono durante aproximadamente una hora y media, intercambiamos algunos mensajes y luego decidimos ir a Mallorca para verlo. Es una persona que, en mi opinión, es un gran entrenador sin duda alguna, pero también es alguien que te puede dar mucha confianza, porque cuando él habla y cuando Rafa habla, uno escucha. Pasaron muchas horas hablando conmigo y me dieron otra perspectiva".

El alemán no sólo habló con Toni. También lo hizo con Rafa: "Él me dio la perspectiva de lo que es jugar contra mí, porque me veía como jugador y ahora me ve como espectador. Fue muy útil y pasamos horas y horas hablando, a veces hasta pasada la medianoche en algunas cenas y cosas así".

Su objetivo en el futuro más inmediato es aspirar a todo en el US Open pese a llevar una temporada en la que su balance es de 35 victorias y 14 derrotas: "Tengo que intentar volver a ganar, intentar sacar el máximo partido a lo que tengo e intentar sacar el máximo partido a lo que puedo llegar a ser. Creo que mi equipo, pero también Toni, son excepcionales en eso, en sacar el máximo partido de lo que tiene un jugador. Él estuvo antes con Rafa, con quien nunca me voy a comparar, pero si él puede sacar el máximo partido de lo que tengo y puede maximizar mi potencial, estoy seguro de que puedo tener mucho más éxito en mi carrera".