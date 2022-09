El inexplicable golpe más idiota de Kyrgios en su victoria contra Medeved en el Us Open

El controvertido tenista australiano Nick Kyrgios ofreció su mejor versión y eliminó en octavos de final del Abierto de EE.UU. al ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo y vigente campeón de este Grand Slam. Kyrgios se impuso por 7-6(11), 3-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 53 minutos y dejó muy claro que su ambición no tiene límites en este torneo, como no lo tuvo en Wimbledon. Es un tenista nuevo, capaz de vencer al número uno del mundo. “Siento que estoy jugando para mucho más que para mí mismo. Tengo mucha gente detrás, mucho apoyo, aunque también tengo mucha gente que duda de mí, que trata de derribarme todo el tiempo. Eso me genera cierta motivación en mi cabeza. Ahora llevo cuatro meses fuera de casa, no puedo ver a mi familia la mayor parte del tiempo, así que quiero que esto merezca la pena, que el viaje sea memorable para todos nosotros”, aseguró tras el partido, demostrando además, que está más reflexivo.

Así, es capaz de superar cualquier obstáculo: “Trato de no defraudar a la gente, hace años perdí aquí en tercera ronda y fue de las peores sensaciones que he tenido, tenía demasiadas expectativas encima. Ahora por fin puedo mostrarlas, he trabajado muy duro y tengo mucha motivación”, insistió. En Wimbledon llegó a la final y perder frente a Djokovic le sirvió para seguir motivado. “Si algún día ganó un Grand Slam, no sé cuanta motivación tendría después”, ha dicho tras ganar en los octavos del Us Open. En los cuartos de final se medirá a otro ruso, Karen Khachanov, que venció al español Pablo Carreño por 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-3 en tres horas y 21 minutos.

Pero que sea un nuevo Kyrgios no significa que el antiguo no aparezca de vez en cuando, como sucedió en uno de los momentos más hilarantes del partido contra Medvedev. Kyrgios cruzó la red al lado de su rival y golpeó la pelota cuando tenía ya ganado el punto pero la bola aún no había botado en el suelo, por lo que perdió ese punto. “Esto va a salir en todos lados y voy a parecer un idiota”.

Nick Kyrgios. No trates de entenderlo.pic.twitter.com/AfsO8TmdIz — Set Tenis (@settenisok) September 5, 2022

Pero lo importante es que Kyrgios dio un verdadero recital ante Medvedev, con puntos y con enfados, como cuando, tiró la raqueta al suelo y recibió un “warning” por gritar una obscenidad También Medvedev tuvo su cuota de protagonismo en este caliente partido: se quejó de lo que decía el equipo de Kyrgios desde la grada y también criticó que el australiano no recibiera un “warning” después de lanzar una pelota a la grada.

Pero no pudo evitar ser inferior al australiano, que se ha convertido en uno de los favoritos en cualquier torneo que disputa. “De lo que más orgulloso estoy es de la forma en la que me he recuperado, honestamente. Tuve algunas situaciones muy difíciles en el pasado, algunas fueron aterradores. Si lo miras sobre el papel, probablemente no esperaba ganar esta noche, pero sí necesitaba darle espectáculo a la gente”, aseguró tras su victoria. Es que mentalmente es otro: “Creo que he mejorado algunas de mis debilidades, realmente me paré a pensar en qué tenía que mejorar al comienzo de año y trabajé muy duro en eso. Hoy soy mejor que aquel jugador que fue Nº13 del mundo. Luché mucho mentalmente durante los primeros 6-7 años de mi carrera, pese a obtener excelentes resultados, me esforcé tanto que luego me derrumbé”. Ahora ha aprendido: “Hoy miro hacia atrás y ha sido un proceso de aprendizaje que me ha ayudado a madurar. Ahora cuando juego mal lo acepto, cuando juego bien también lo acepto, sigo siendo el mismo. Antes sufría demasiados altibajos, quedaba exhausto”.

Ahora las cosas le van bien en el tenis y eso ayuda: “Empecé a mirar más por mi carrera, vi que me quedaba mucho por dar al deporte, así que empecé a entrenar duro. Decidí mejorar mi estado de forma en primer lugar y ver cómo iban las cosas. Este año empecé a ganar mucho, la motivación se ha disparado, así es más fácil entrenar, despertarse cada mañana cuando las cosas van bien